Poteva essere ricco ma vive nella sua auto: “Kim Kardashian mi ha rovinato la vita” Sarebbe potuto essere ricco a quest’ora, ma vive in mezzo a una strada, dorme nella sua Toyota Prius del 2011 e fa la doccia in palestra. Tutta colpa di Kim Kardashian.

Si chiama David Liebensohn ed è uno sviluppatore che ha collaborato a una serie di emoji dedicata a Kim Kardashian dal titolo "Kimoji". Sarebbe potuto essere ricco a quest'ora, ma vive in mezzo a una strada, dorme nella sua Toyota Prius del 2011 e fa la doccia in palestra. Gira con un cartello: "Kim Kardashian ha rovinato la mia vita", così si chiama anche il sito nel quale racconta la propria storia. "Kimoji", questo era il nome di un'applicazione da lui creata che avrebbe generato profitti per più di un milione di dollari al minuto. Messo alle strette finanziariamente dagli avvocati squalo di Kim Kardashian, lo sviluppatore è in bancarotta. "Se dovessi venire investito da un autobus, voglio che tutti sappiano la verità su Kim Kardashian", ha dichiarato lo sviluppatore al Mail.

Il racconto surreale

David Liebensohn ha fatto causa a Kim Kardashian per 300 milioni di dollari nel 2019 sostenendo che lei e il suo team ha rubato la sua idea. Ovviamente, i legali di Kim Kardashian sostengono un'altra versione: secondo la difesa, Liebensohn avrebbe volontariamente ceduto ogni diritto sull'applicazione, dando alla Kardashian una proprietà illimitata. La Corte Superiore di Los Angeles ha ovviamente dato ragione a Kim Kardashian. Lo sviluppatore, insieme ai suoi colleghi, avevano in realtà raggiunto un accordo per una percentuale sui profitti della app. Nel 2015, persino Kanye West ne parlava in una sua canzone: "Abbiamo fatto un milione al minuto con Kimoji!".

Il fallimento dello sviluppatore

Liebensohn ha dichiarato di essere stato costretto a ritirare la sua causa da 300 milioni di dollari a causa delle spese legali che lo hanno letteralmente costretto alla strada. Ha perso la sua attività da 2 milioni di dollari, la famiglia gli ha girato le spalle, ha perso la sua casa. Vive in una Toyota Prius del 2011, fa la doccia in palestra. Viveva ad Oklahoma City, ma adesso si è trasferito a Los Angeles e gira per i punti strategici della città con un cartello: "Kim Kardashian ha rovinato la mia vita". Lo sviluppatore ha dichiarato: "Non ho nulla da perdere, sto letteralmente dormendo nella mia macchina, quindi voglio che la gente conosca la mia storia".

Perché l'accordo è saltato

Liebensohn e i suoi due partner avevano sviluppato CensorGram nel 2014, un'applicazione per proteggere gli account degli utenti da bullismo e spammer. Anche questa applicazione aveva attirato l'attenzione di Kim Kardashian. A questo punto, uno dei soci di Liebensohn, probabilmente per pavoneggiarsi con gli amici, condivide uno screen che testimonia l'accordo e le cifre economiche in ballo con Kim Kardashian. Lo screen fa il giro di Chicago e arriva anche all'entourage di Kim Kardashian che non solo ritira l'offerta, ma minaccia causa per diffamazione a Liebensohn e soci. La vita sua va in pezzi, si vede defraudato di tutto e intenta una causa folle, impossibile da sostenere.