Rocco Schiavone 5, la Rai ci ripensa e la serie Tv con Marco Giallini resta su Rai2

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno di Roco Schiavone è alle porte. La quinta stagione della serie Tv con protagonista Marco Giallini arriverà il prossimo 19 aprile con nuovi episodi tratti dai racconti di Antonio Manzini. La novità, oltre all'ufficializzazione della data di partenza della quinta stagione, è la collocazione di Rocco Schiavone che, a dispetto delle intenzioni iniziali di promuovere la serie su Rai1, continuerà ad essere trasmessa su Rai2.

Le proteste di Marco Giallini per il passaggio su Rai1

L'idea di una promozione era emersa con il lancio dei palinsesti di questa stagione, quando era stato annunciato il passaggio di Rocco Schiavone su Rai 1. Notizia che aveva convinto poco i fan della serie, ma soprattutto lo stesso Marco Giallini, che in occasione di un evento pubblico aveva commentato così la possibile ricollocazione: "Non la trovo una scelta giusta, è sempre stata una serie trasgressiva e non so quanto possa piacere al pubblico di quella rete". Quindi Giallini ha aggiunto: "E poi Rai 1 non la vedo mai, le cose che fanno non mi fanno impazzire". Rocco Schiavone, d'altronde, è uno dei prodotti più apprezzati degli ultimi anni, espressione di un filone della fiction Rai fuori da logiche mainstream e politicamente scorretto, cosa in un certo senso confermata dalle polemiche politiche esplose con la prima stagione, in relazione al consumo abituale di marijuana da parte del vicequestore di Aosta interpretato da Giallini.

La nuova Rai2

Adesso arriva invece la notizia della conferma della serie su Rai2, come si apprende consultando i palinsesti primaverili Rai pubblicati sul sito di Rai Pubblicità. Una scelta dell'azienda che non è certamente da ricondurre alle pressioni di Giallini, quanto più che altro ai segnali di ripartenza mostrati da Rai2 in questa stagione. L'azienda ha puntato molto sulla seconda rete, che in prima e seconda serata, dopo mesi complessi, sta iniziando a rispondere bene anche in termini di ascolti. Confermare Rocco Schiavone su Rai2 si potrebbe leggere nell'ottica di un rafforzamento dell'idea di rilancio, al centro della strategia editoriale per Rai2.