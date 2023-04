Resta con me, anticipazioni ultima puntata lunedì 3 aprile: Alessandro scopre il nome del traditore Anticipazioni dell’ultima puntata di Resta con me, la fiction con Francesco Arca che si chiuderà con il finale di stagione in onda il 3 aprile.

A cura di Andrea Parrella

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Resta con me, in onda lunedì 3 aprile alle ore 21:20 su Rai1. Nel corso del finale della fiction con Francesco Arca, Laura Adriani e Antonio Milo, diretta da Monica Vullo, ci saranno nuovi colpi di scena. Ecco cosa succederà, con risvolti cruciali sulla vicenda della banda della lancia termica, ma anche nuovi risvolti sulle possibilità di affidamento di Diego.

Resta con me, anticipazioni ultima puntata 3 aprile

Dalle anticipazioni all’ultima puntata di Resta con Me si apprende che lo sparo partito dalla pistola impugnata da Diego non riesce a colpire Tarek. Alessandro giunge sul posto troppo tardi però perché la scena non sia stata ripresa da qualcuno che poi diffonde il video online rendendolo virale. Tutto ciò potrebbe aggravare la posizione di Scudieri e della moglie, che dopo aver scoperto della ricaduta di Cristiana hanno ancora intenzione di chiedere l’affidamento del ragazzino.

Nel frattempo non si arrestano le ricerche sui criminali della banda della lancia termica. Se il giovane agente Stefano, improvvisamente sparito, non è più uno dei principali sospetti come talpa all’interno della Squadra Mobile, è vero anche che Alessandro deve affrettarsi a scoprire chi sia il vero informatore. La banda, infatti, sta mettendo a punto l’ennesimo colpo, e Scudieri è ansioso di sorprenderla per poi acciuffarne i responsabili. Stavolta ce la farà, o sarà un altro buco nell’acqua?

Chi è il traditore nella squadra di Alessandro

A quanto pare, secondo le anticipazioni all’ultima puntata di Resta con Me del 3 aprile 2023 anche in questa occasione Alessandro non arriverà in tempo. La banda la fa infatti nuovamente franca e svaligia il caveau del Tribunale. Per fortuna però l’agente è stato capace di mettere insieme i pezzi del puzzle per riuscire a capire chi sia il traditore nella sua squadra.