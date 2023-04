L’ultima puntata di Resta Con Me e la finale del GF VIP: chi ha vinto agli ascolti tv Gli ascolti tv di lunedì 3 aprile 2023: Resta Con Me con Francesco Arca su Rai Uno chiude con il 20,6 % di share, la finale del GF VIP sotto i 3 milioni con il 24 % di share. Tutti i dati auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Nella serata di ieri, lunedì 3 aprile 2023, su Rai Uno è andata in onda l'ultima puntata di Resta Con Me: la fiction con Francesco Arca protagonista ha sfidato in termini di ascolti televisivi la finale del Grande Fratello VIP che ha visto Nikita Pelizon sul podio. La serie televisiva ha raccolto davanti al video oltre 3 milioni di spettatori, mentre il reality ha registrato uno share del 24 %.

Gli ascolti tv di lunedì 3 aprile

Ieri, lunedì 3 aprile 2023, su Rai Uno l’ultima puntata della fiction Resta con Me ha appassionato 3.781.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale 5 invece è andata in scena la quarantacinquesima e ultima puntata del Grande Fratello Vip 7: il reality di Alfonso Signorini con la finale ha raccolto davanti al video 2.871.000 spettatori pari al 24% di share.

Su Rai 2 i giochi di Anche Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino al timone ha interessato 1.093.000 spettatori pari al 6.9% di share, mentre Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 814.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rai 3 il ritorno di Report ha raccolto davanti al video 1.591.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 682.000 spettatori con il 4.4% di share, La7 con Bad Company – Protocollo Praga ha intrattenuto 504.000 spettatori con uno share del 2.7%.

Il confronto tra le finali del Grande Fratello VIP

Quello di ieri sera è uno dei dati auditel più bassi registrati rispetto alle passate edizioni del GF VIP. La finale dello scorso anno che vide Jessica Hailé Selassié sul podio registrò 3.659.000 spettatori, 26.06% di share, così come l'edizione con Tommaso Zorzi vincitore che segnò 4.298.000 spettatori con il 25.4% di share. Dal caso Bellavia, alle liti, dalle volgarità alla sgridata di Pier Silvio Berlusconi: l'edizione appena conclusasi del reality di Alfonso Signorini ha trovato qualche ostacolo sul cammino ma, nonostante il leggero calo di ascolti, continua ad essere il programma di cui Mediaset non può fare a meno.