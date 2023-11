Quando va in onda Terra amara e quante puntate sono: la nuova programmazione della fiction di Canale 5 Terra Amara, la nota fiction turca di Canale 5, raddoppia il suo appuntamento. Oltre alla messa in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio, sarà trasmessa anche la domenica in prima serata.

A cura di Ilaria Costabile

Una tra le fiction più amate del palinsesto Mediaset, ovvero Terra Amara, solitamente destinata al pomeriggio di Canale 5, andrà in anche in prima serata la domenica. La serie turca racconta un amore intenso, ma fortemente contrastato, tra il giovane Yilmaz e la bella Zuleyha, ambientato ad Instanbul negli Anni Settanta. Qui lei vive con il suo fratellastro Veli e sogna, un giorno, di poter sposare il suo amato, un meccanico umile e volenteroso che, dopo la scomparsa dei suoi genitori, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. Purtroppo, però, alcuni avvenimenti ostacoleranno il loro amore e per salvarlo, saranno costretti a scappare. Protagonisti della fiction sono, tra gli altri, gli attori Hilal Altinbilek e Uğur Güneş.

Quando e a che ora va in onda Terra amara su Canale 5

Nel palinsesto di Canale 5, la fiction Terra Amara continua ad avere una sua precisa collocazione, ovvero nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì dalle 14.10, e che aveva già macinato da questa estate ottimi ascolti. Da settimane, però, sembra che ai piani alti di Mediaset si stesse valutando l'ipotesi di spostare l'appuntamento al prime time di Canale 5. Si è scelto, quindi, di collocare la soap opera alla domenica sera, probabilmente per contrastare la concorrenza dei programmi sulle altre reti: dalle produzioni Rai, al ritorno di Report su Rai3, fino ad arrivare a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Nove che, nonostante la nuova rete continua a registrare ascolti brillanti.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

La serie turca si compone di quattro stagioni e attualmente, in Italia, è in corso la terza stagione. Sia la terza che la quarta stagione, in Turchia sono state divise in 39 puntate che Mediaset ha sezionato in 233 episodi ciascuna, della durata di circa trenta minuti ciascuno. È possibile vedere le puntate in streaming sul sito di Mediaset Infinity.