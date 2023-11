Ascolti tv domenica 19 novembre: chi ha vinto tra Lea-I nostri figli, Terra Amara e Che tempo che fa I dati Auditel di domenica 19 novembre. Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Rai1 con la fiction Lea, Canale 5 con la fiction Terra Amara e Nove con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa.

Nella serata di domenica 19 novembre, il palinsesto televisivo ha dato la possibilità ai telespettatori di poter usufruire di programmi di intrattenimento, film e approfondimenti di attualità. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della fiction Terra Amara, mentre su Rai1 è andata in onda la fiction Lea-I nostri figli. Su NOVE, Fabio Fazio è andato in onda con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Nella fascia pre-serale, su Rai2, c'è stato l'incontro finale di ATP tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Ecco tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Terra Amara, Lea-I nostri figli e Che Tempo Che Fa

Nel dettaglio, domenica 19 novembre, su Rai1 è andata in onda la fiction Lea-Un nuovo giorno che ha ottenuto spettatori netti e uno share del. Un nuovo episodio della fiction Terra Amara su Canale 5 ha raccolto spettatori per uno share pari al. Sul Nove, Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa raccoglie spettatori e uno share del

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Prima di vedere gli ascolti delle altre reti generaliste del prime time, scopriamo i dati di ascolto del match tra Novak Djokovic e Jannik Sinner in fascia preserale su Rai1: la partita è stata vista da spettatori per uno share del.

Leggi anche Film, tv e serie in prima serata stasera 19 novembre 2023

Su Rai2, il docureality La caserma 2 è stato visto da spettatori e ha raccolto uno share pari al.

Report, il programma che ha fatto la storia del giornalismo investigativo televisivo condotto da Sigfrido Ranucci, è stato visto da spettatori per uno share del.

Su Italia 1, Harry Potter e il Calice di Fuoco è stato visto da spettatori per uno share del .

Su La 7, In onda è la scelta di spettatori con uno share pari al.

Il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, Dritto e Rovescio, è stato seguito da spettatori per uno share pari al.

Su Tv8, Star Wars: L'impero colpisce ancora è la scelta di spettatori per uno share pari al .