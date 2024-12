video suggerito

Quando va in onda l’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore prima di Natale e quando ritorna Il Paradiso delle Signore si ferma per le festività natalizie. Quella di venerdì 20 dicembre, infatti, è l’ultima puntata della soap prima dello stop. I nuovi episodi andranno in onda il 30 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Oggi, venerdì 20 dicembre, va in onda l'ultima puntata pre natalizia de Il Paradiso delle Signore, poi la serie si ferma per qualche giorno in vista delle festività. Al posto dell'appuntamento con il daily, ci sarà invece una versione prolungata de La Volta Buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, dopo il quale in una serrata staffetta, va in onda La Vita in Diretta con Alberto Matano. Le storie dei protagonisti del Paradiso, torneranno ad appassionare il pubblico a partire da lunedì 30 dicembre.

Il Paradiso delle signore non va in onda dal 23 al 27 dicembre 2024

Come di consueto, quindi, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, si ferma durante le vacanze di Natale, per cui agli appassionati della soap toccherà mettere in stand by le storie dei propri beniamini. Lo stop, però, è previsto solo nella settimana che va dal 23 al 27 dicembre. Non è chiaro se, per quanto riguarda i primi giorni di gennaio, soprattutto il primo giorno del 2025, gli episodi andranno normalmente in onda o meno.

Quando ritorna il Paradiso delle signore dopo lo stop natalizio

La soap tornerà in onda a partire da lunedì 30 dicembre, con nuovi appuntamenti che porteranno avanti le storie dei protagonisti che, quindi, lasceranno in sospeso il pubblico che dovrà attendere prima di sapere come si evolveranno alcune situazioni, amorose e non. Negli ultimi episodi del Paradiso delle Signore si vedrà finalmente coronato il sogno d'amore di Elvira e Salvatore che, dopo varie vicissitudini e rischi di dover disdire tutto, riusciranno a sposarsi. Intanto, anche il rapporto tra Alfredo e Clara diventa sempre più intenso, i due si avvicineranno al punto da far preoccupare Irene, che si renderà conto di aver rinunciato ad un futuro con Alfredo, per rincorrere le sue aspettative difficilmente realizzabili.