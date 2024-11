Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 2 al 6 dicembre: Odile investe Matteo, operato d’urgenza

video suggerito

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. La trama degli episodi in onda da lunedì 2 dicembre a venerdì 6 dicembre

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 2 dicembre a venerdì 6 dicembre alle ore 16:00 su Rai1. Nella trama delle prossime puntate Odile investe Matteo. L'uomo viene trasportato in ospedale dove subisce un'operazione d'urgenza alla milza. La situazione per lui si fa critica, serve una trasfusione. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni della puntata di lunedì 2 dicembre

Matteo nota che Michelino sta rincorrendo la palla in mezzo alla strada, si precipita a salvarlo, ma viene investito da Odile. La donna è in preda ai sensi di colpa. Marcello si reca in ospedale, intende parlare con i medici per sapere quali siano le condizioni di salute di Matteo. Odile deve fare i conti anche con i contrasti alla sua idea di proporre una collezione a prezzi più bassi perché sia accessibile a tutti.

Odile va a trovare Matteo in ospedale: la trama dell'episodio di martedì 3 dicembre

Odile va a trovare Matteo in ospedale. Anche Silvana trascorre una giornata in ospedale, poi va a trovare Concetta per farle sapere come sta il figlio. Le due donne si confidano e si commuovono. Clara e Jerome stanno vivendo un momento di grande felicità, la cosa fa soffrire Alfredo.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 4 dicembre

La nonna di Elvira ha un'idea per riportare la pace tra la nipote e suo padre. Marta si ritaglia del tempo per riflettere sul rapporto tra lei ed Enrico. Delia si impegna nell'allestimento della vetrina del Paradiso delle Signore.

Matteo ha bisogno di una trasfusione: la trama della puntata di giovedì 5 dicembre

Purtroppo le condizioni di Matteo precipitano. L'uomo viene operato d'urgenza alla milza. Ha bisogno di una trasfusione. Nonostante Delia si sia tanto impegnata, la sua idea su come allestire le vetrine non viene accettata. La donna ci rimane molto male, ma Roberto prova a consolarla.

La puntata di venerdì 6 dicembre

Il piano della nonna di Elvira sembra essere fallito. Elvira e Salvatore si sono ormai rassegnati. All'improvviso, però, arriva una telefonata dal padre Andrea, che comunica loro la decisione che ha preso. Alfredo non riesce ad accettare la relazione tra Clara e Jerome ed è sempre più geloso.