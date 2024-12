video suggerito

Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 16 al 20 dicembre: Clara non trattiene il segreto e confessa il bacio con Alfredo Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. La trama degli episodi in onda da lunedì 16 dicembre a venerdì 20 dicembre: Clara, confusa sui suoi sentimenti, confessa il bacio con Alfredo. Odile e Matteo litigano furiosamente, mentre tra Marta si riavvicina al padre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 16 dicembre a venerdì 20 dicembre alle ore 16:00 su Rai1. Nella trama delle nuove puntate Enrico sarà turbato dall'idea di non vedere la figlia a Natale, mentre Marta si ricongiungerà con suo padre. Tra Odile e Matteo la tensione è altissima, mentre Clara è sempre più confusa sui suoi sentimenti per Alfredo. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni della puntata di lunedì 16 dicembre

Adelaide propone a Marta e Odile di trascorrere il Natale insieme a Sain Moritiz sorprendendole, ma Marta preferisce restare a Milano e tramite Odile prova ipotizza di organizzare una cena natalizia, alla quale non è chiaro se Umberto parteciperà. Ad Elvira piacerebbe organizzare il matrimonio con Salvo al circolo, lui sembra accogliere questo desiderio, ma non le confida di dover pagare tutte le spese da solo. Intanto, Enrico è piuttosto triste perché non trascorrerà il Natale con sua figlia, mentre tra Clara e Alfredo c'è ancora tensione dopo il bacio che si sono scambiati.

Clara parla con Irene di Alfredo:la trama dell'episodio di martedì 17 dicembre

Clara non riesce a non rivelare ad Irene quanto è accaduto con Alfredo, ma quest'ultima convinta che il ragazzo non le sia mai davvero piaciuto cerca di dissuaderla dal continuare a vederlo. Clara, però, ha sempre pensato di provare qualcosa per lui e quindi parlando con Elvira, le confessa di essere confusa in merito ai suoi sentimenti per Jerome. Enrico è costretto a dire a sua figlia che non trascorreranno il Natale insieme. Salvo vorrebbe rivelare ad Elvira che toccherà a lui pagare il ricevimento al Circolo. Adelaide, intanto, decide di invitare anche un Umberto alla cena di Natale.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 18 dicembre

Elvira scopre che Salvo, pur di accontentarla, è disposto a pagare da solo il matrimonio e non esita a scontrarsi con il padre. Adelaide decide di rinunciare alla presenza di Marcello alla cena di Natale, per invitare Umberto. Ciro sarà quest'anno il Babbo Natale del Paradiso, per regalare un sorriso ai bambini della casa famiglia. Tra Odile e Matteo la tensione è nell'aria, mentre Enrico rivela a Marta che vorrebbe farle conoscere sua figlia. Alfredo va da Clara con la speranza che lei possa accettare il suo amore, lei lo respinge e si scontra con Jerome, al quale confessa di aver baciato un altro.

Marta e Umberto fanno pace: la trama della puntata di giovedì 19 dicembre

Enrico vuole stare con sua figlia a Natale e Armando potrebbe aiutarlo in questa impresa. Salvo scopre che Elvira è a conoscenza del suo segreto e si stupisce del fatto che la sua futura sposa si sia scontrata con il padre. Odile è arrabbiata con Matteo, quindi si sfoga con Umberto. Jerome è sconvolto dal bacio tra Alfredo e Clara, perciò decide di parlare con il suo rivale. Clara, però, cerca di calmarlo e gli conferma di voler stare con lui a Natale in Francia. Tutto è pronto per la cena a Villa Guarnieri e finalmente Marta e Umberto fanno pace.

La puntata di venerdì 20 dicembre

Odile e Matteo, sebbene non si siano chiariti, scrivono la nuova canzone del Paradiso. Enrico è sul punto di incontrare sua figlia, ma un imprevisto lo costringe a cambiare i suoi piani. Le clienti dell'atelier hanno fatto generose donazioni alla casa famiglia e Roberto le ringrazia commosso. Jerome, dopo aver affrontato Alfredo, decide di chiedergli scusa. Quest'ultimo, intanto, decide di fare un regalo a Clara prima della partenza, ma qualcosa di inaspettato sta per accadere.