Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 9 al 13 dicembre: Marta si lascia andare con Enrico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. La trama degli episodi in onda da lunedì 9 dicembre a venerdì 13 dicembre: Odile cerca di aiutare Matteo a superare il suo momento di difficoltà, mentre tra Marta ed Enrico scatta qualcosa di tanto desiderato.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 9 dicembre a venerdì 13 dicembre alle ore 16:00 su Rai1. Nella trama delle prossime puntate Odile cerca di aiutare Matteo a superare il suo momento di difficoltà, mentre tra Marta ed Enrico scatta qualcosa di tanto desiderato. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni della puntata di lunedì 9 dicembre

Dopo le tensione dovute all'affare Hoffer, Matteo e Marcello si chiariscono e quest'ultimo invita il fratello a trasferirsi a casa sua. Marta è in cerca di una casa per sé e intanto le Veneri scoprono che anche il loro competitor, Galleria Milano Moda, sta progettando una linea di vestiario economica. Salvo ed Elvira incontrano Don Saverio per comunicargli che vorrebbero sposarsi al più presto. Odile è in pena per le condizioni di salute di Matteo e contatta un ortopedico, piuttosto noto, che indica al ragazzo una cura che gli consentirà di guarire prima del previsto. Marta ed Enrico, alla fine, hanno deciso di frequentarsi ma rispettando delle regole.

Le nozze di Salvo ed Elvira sono a rischio: la trama dell'episodio di martedì 10 dicembre

Marta trova casa aiutata dalla zia Adelaide. I preparativi per le nozze di Salvo ed Elvira continuano, anche una volta saputo il costo dell'evento, potrebbero esserci dei problemi per realizzarlo e raggiungere la cifra richiesta. Roberto, Marcello e Gianlorenzo scoprono che i dati del primo giorno di vendite della nuova collezione sono positivi. Nel frattempo Alfredo si fa coraggio e parla con Clara, però l'arrivo di Jerome lo blocca. Matteo si apre con Odile, dicendole di soffrire molto per la rottura con Maria, ma stabilendo un nuovo contatto con lei.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 11 dicembre

Matteo parla di Maria con Rosa e matura delle convinzioni sulla sua ex, mentre Salvo annuncia ad Elvira di aver trovato il modo di pagare tutte le spese necessarie per il matrimonio. Elvira ha una bella notizia, un aiuto inaspettato per il suo abito da sposa. Odile vorrebbe far riavvicinare Marta e suo padre, così le confida nuove informazioni che potrebbero farle cambiare idea. Alfredo finalmente si dichiara a Clara, ma lei ha una reazione inaspettata.

Tra Marta ed Enrico scoppia la passione: la trama della puntata di giovedì 12 dicembre

Adelaide sta per consegnare a Marta le chiavi della sua nuova casa. Clara è fuggita davanti alla dichiarazione di Alfredo e si sfoga con Elvira. Alfredo, intanto, cerca un nuovo confronto. Al Paradiso, in occasione del Natale, viene avviata una raccolta fondi per la casa-famiglia, nel frattempo Odile si dedica a Matteo, cercando di fargli superare il suo momento difficile. Marta chiede ad Enrico di andare a casa sua e tra loro si accende un fuoco.

La puntata di venerdì 13 dicembre

Dopo la passione della notte trascorsa insieme, Marta ed Enrico sembrano finalmente felici e complici. Irene capisce che Clara le sta nascondendo qualcosa. Adelaide guarda con sospetto l'attenzione di Odile per Matteo che, intanto, è pronto per tornare al Paradiso. Elvira annuncia alle Veneri di aspettare un bambino, mentre Alfredo si presenta nuovamente da Clara e tra loro succede qualcosa che non si sarebbero aspettati.