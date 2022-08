Nuovo Cinema Paradiso diventa una serie tv, sarà scritta e diretta da Giuseppe Tornatore Nuovo Cinema Paradiso, il film di Giuseppe Tornatore vincitore dell’Oscar nel 1990, diventerà una serie tv. A dirigerla lo stesso regista in collaborazione con il produttore Marco Belardi. Il progetto, stando a quanto riporta Variety, sarà diviso in 6 episodi e seguirà molteplici filoni narrativi.

A cura di Elisabetta Murina

Nuovo Cinema Paradiso, vincitore dell'Oscar come miglior film straniero nel 1990, diventerà una serie tv. A dirigerla il regista Giuseppe Tornatore in collaborazione con il produttore Marco Belardi. Secondo quanto si apprende da Variety, sarà un progetto diviso in sei episodi e di carattere internazionale.

Quando potrebbe uscire la serie

La serie tv tratta da Nuovo Cinema Paradiso sarà diretta e sceneggiata dallo stesso Tornatore e prodotta da Bamboo Production, la nuova società fondata da Marco Belardi, che sarà infatti uno degli sceneggiatori.

"La serie, che si comporrà di 6 puntate da 50 minuti ciascuna, racconterà la stessa storia del film ma in forma amplificata e con diversi filoni narrativi", ha annunciato a Variety lo stesso produttore. Non c'è ancora una data ufficiale d'uscita, ma l'idea è di avviare le riprese il prima possibile così da prevedere di finire il progetto nel 2023.

Cosa racconterà la serie tratta da Nuovo Cinema Paradiso

Nel progetto pensato per il piccolo schermo di Nuovo Cinema Paradiso verrano esplorati lati inediti dei personaggi principali creati da Tornatore, che fanno parte del villaggio siciliano di Giancaldo, dove è ambientato il film. La pellicola è ambientata nella Sicilia del dopoguerra e racconta la storia del ragazzino Totò, interpretato da Salvatore Cascio, che "vive" il sogno del cinema Paradiso e coltiva la sua passione per la settima arte grazie anche al proiezionista Alfredo, interpretato da Philippe Noiret.

I temi che si intrecceranno nella serie saranno gli stessi del film: la solidarietà di un amico, il sesso come tabù, la forza di una madre, i trasferimenti forzati, le fughe e le marcate differenze sociali. L'obiettivo uno solo: fornire uno spaccato della generazione italiana del dopoguerra. Ovviamente intrecciata alla passione per il cinema.