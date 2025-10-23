Noi del Rione Sanità, stasera in tv la prima puntata della serie: cast, trama e puntate su Rai 1

Da giovedì 23 ottobre arriva su Rai 1 la nuova serie Noi del Rione Sanità, ispirata alla storia vera di Don Antonio Loffredo, il parroco che ha cambiato il volto di uno dei quartieri più complessi di Napoli. Nella serie, il suo alter ego è Don Giuseppe Santoro, interpretato da Carmine Recano. Tutte le informazioni su trama, cast e anticipazioni.

Da giovedì 23 ottobre arriva in prima serata su Rai 1 la nuova serie Noi del Rione Sanità, ispirata alla storia vera di Don Antonio Loffredo, il parroco che ha cambiato il volto di uno dei quartieri più complessi di Napoli. Nella serie, il suo alter ego è Don Giuseppe Santoro, interpretato da Carmine Recano, un prete visionario e tenace che prova a guidare i giovani del Rione Sanità verso una rinascita fatta di arte, cultura e solidarietà. La fiction è composta da tre puntate, in onda ogni giovedì fino al 6 novembre, e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Le riprese si sono svolte interamente a Napoli, tra i vicoli, le chiese e i cortili del Rione Sanità, per restituire alla serie l’autenticità e l’anima del quartiere.

Le anticipazioni della prima puntata di Noi del Rione Sanità del 23 ottobre

Nel primo episodio, Don Giuseppe arriva nella parrocchia del Rione Sanità, un quartiere segnato da degrado, criminalità e disillusione. Fin da subito comprende che la sua missione non può limitarsi alla predicazione: deve agire concretamente per cambiare le vite dei ragazzi che vivono ai margini. Con l’aiuto di un piccolo gruppo di giovani volontari, il sacerdote inizia a riaprire spazi abbandonati e a proporre attività artistiche e culturali come alternativa alla strada. Tra diffidenze, ostacoli e momenti di speranza, prende forma il sogno di una comunità nuova, costruita sulla fiducia e sul lavoro condiviso.

Don Giuseppe Santoro (Carmine Recano) in una scena di Noi del rione sanità

La trama della serie ispirata alla storia di Don Antonio Loffredo

Noi del Rione Sanità racconta la rinascita di un quartiere simbolo di Napoli, dove per anni la criminalità ha oscurato ogni prospettiva di futuro. La serie si ispira alla vera storia di Don Antonio Loffredo, il parroco che nel 2006 fondò una cooperativa sociale per offrire opportunità di riscatto ai giovani del posto. Attraverso l’arte, lo sport e il turismo, il sacerdote riuscì a trasformare un’area dimenticata in un centro vitale di cultura e solidarietà. Il suo spirito rivive nel personaggio di Don Giuseppe Santoro, che nella fiction affronta le stesse sfide: cambiare lo sguardo dei ragazzi, mostrare loro che la bellezza può salvare, e che la fede può tradursi in azione concreta.

Il cast completo: Carmine Recano è Don Giuseppe

A guidare il cast è Carmine Recano, noto per il ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori, qui in una veste completamente diversa, più intima e spirituale. Accanto a lui ci sono Nicole Grimaudo, Vincenzo Nemolato, Bianca Nappi, Tony Laudadio, Chiara Celotto, Giovanni Ludeno, Giampiero De Concilio, Rocco Guarino, Ludovica Nasti, Caterina Ferioli, Federico Cautiero, Federico Milanesi, Maurizio Aiello, Fabio Troiano, Marianna Mercurio e Ivan Castiglione.

Carmine Recano e Nicole Grimaudo in Noi del rione sanità

Quante puntate sono e quando finisce Noi del Rione Sanità

La serie è composta da tre puntate:

Giovedì 23 ottobre – Prima puntata

– Prima puntata Giovedì 30 ottobre – Seconda puntata

– Seconda puntata Giovedì 6 novembre – Terza e ultima puntata

Tutti gli episodi saranno disponibili anche in boxset su RaiPlay, per chi desidera seguire l’intera storia senza attendere la messa in onda televisiva.

I luoghi a Napoli dove è stata girata la serie con Carmine Recano

Noi del Rione Sanità è stata girata interamente a Napoli, con particolare attenzione al cuore pulsante del quartiere Sanità. Le riprese hanno coinvolto alcuni dei luoghi più iconici, come la Basilica di Santa Maria della Sanità, il Cimitero delle Fontanelle, il Chiostro delle Monache, e diversi bassi e cortili storici che raccontano l’anima autentica del quartiere. La scelta di girare sul posto ha permesso alla serie di restituire una Napoli vera, lontana dagli stereotipi, dove il degrado convive con la bellezza e la speranza.