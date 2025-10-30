Noi del Rione Sanità, anticipazioni terza e ultima puntata del 6 novembre: la trama del finale di stagione

Le anticipazioni della terza e ultima puntata della serie Noi del rione Sanità in onda giovedì 6 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel finale di stagione della serie con Carmine Recano, la piccola Matilde verrà rapita dal padre. Massimo e Mimmo affronteranno il boss Mariano mettendo a rischio la loro vita. La trama dell’ultima puntata.

Le anticipazioni della terza e ultima puntata della serie Noi del rione Sanità in onda giovedì 6 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Tanti i colpi di scena nel finale di stagione della serie con Carmine Recano, Nicole Grimaudo, Bianca Nappi e Ludovica Nasti. Paura per la piccola Matilde rapita dal padre. Il rione si attiverà per salvarla. Intanto Mariano ordinerà a Massimo di affidare una pericolosa missione criminale a Mimmo. Da qui inizierà la rivolta di Massimo e Mimmo che rischia di costare loro la vita. Poi, il lieto fine. La trama dell'ultima puntata di Noi del rione Sanità. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni della terza e ultima puntata della serie Noi del rione Sanità in onda giovedì 6 novembre. Nel quinto episodio, la curia impedisce a Don Giuseppe di affiancare i suoi ragazzi nella gita a Pompei che lui stesso ha organizzato. Il sacerdote, tuttavia, trova un modo per raggiungerli. Poi, la disperazione di Manuela quando la piccola Matilde viene rapita dal padre. Il rione si attiva subito per riportarla a casa. Massimo e Mimmo tornano a essere alleati e così riescono a salvare Matilde. Mimmo, intanto, finalmente può vivere l'amore per Caterina perché la madre di lei decide di appoggiare la relazione. Enzo lascia Napoli dopo essersi innamorato di una ragazza di Pompei. Mariano dà un ordine ben preciso a Massimo, deve obbligare Mimmo a nascondere la droga all'emporio. Ma lui si rifiuta di farlo.

Arrestato il boss Mariano, la ritrovata speranza del rione Sanità

Nel finale di stagione della serie Noi del rione Sanità, Don Giuseppe continua a impegnarsi con diverse iniziative per restituire dignità al quartiere e dare lavoro a chi ci vive. Il padre di Mimmo non collabora con il giudice. È terrorizzato all'idea che Mariano possa attuare delle ritorsioni sui suoi cari. Mimmo e Massimo, invece, con enorme coraggio affrontano Mariano. La reazione del boss è spietata e quando i due sembrano ormai condannati a morte, arriva la polizia e arresta Mariano. Determinante la collaborazione di Carmine. Enzo torna a Napoli e celebra la ritrovata speranza del rione Sanità.