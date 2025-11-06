Noi del Rione Sanità 2 si farà? Cosa sappiamo sulla possibile seconda stagione

Questa sera, giovedì 6 novembre, va in onda l’ultima puntata della serie Noi del Rione Sanità su Rai1. La fiction è tratta dall’omonimo libro di Don Antonio Loffredo ed è costruita su fatti reali. Una seconda stagione, quindi, non sarebbe prevista, ma non c’è stata una comunicazione ufficiale da parte della Rai.

Questa sera, giovedì 6 novembre, va in onda l'ultima puntata della serie Noi del Rione Sanità, in cui si vedrà come termina la storia di Don Antonio Loffredo, nella fiction Don Giuseppe Santoro interpretato da Carmine Recano. Il riscatto del quartiere avviene finalmente tramite le attività organizzate dal sacerdote, che si è speso per restituire dignità ai ragazzi che abitano quel luogo della città vessato dalla criminalità. Dopo i buoni ascolti e il seguito della prima stagione, come sempre il pubblico si chiede se ci sarà un secondo capitolo della serie, ma come ipotesi potrebbe essere piuttosto lontana.

La prima stagione di Noi del Rione Sanità tratta dal libro di Don Antonio

La miniserie di Rai1 è costruita seguendo lo scheletro narrativo del libro scritto da Don Antonio Loffredo e che, di fatto, ha anche dato il titolo alla serie ovvero Noi del Rione Sanità. Si tratta di un racconto vero che tiene conto di avvenimenti realmente verificatisi e poi portati in scena con la regia di Luca Miniero e le interpretazioni degli attori che hanno preso parte alla produzione. L'attività di Don Giuseppe in carcere, il trasferimento nella chiesa del Rione, rappresentano l'innesco di questa storia di riscatto e rinascita di un quartiere completamente vessato dalla criminalità. Anche l'incontro con un amore del passato, che qui ha il volto di Nicole Grimaudo, si attiene a quanto è realmente accaduto nella vita di Don Antonio.

Le ipotesi sulla seconda stagione

Come è chiaro, nella serie sono stati introdotti filoni narrativi che consentissero di sviluppare trame collaterali, raccontando la storia dei ragazzi che affidandosi alle iniziative del giovane sacerdote, sono riusciti ad emanciparsi, a prendere le distanze da un mondo che a lungo andare li avrebbe fatti solo affondare. È un racconto auto-conclusivo, il cui intento era quello di mostrare la riabilitazione di un quartiere che nell'immaginario era destinato a rimanere sempre uguale a se stesso. Non sarebbero previsti, quindi, nuovi racconti o episodi, sempre che non si decida di continuare sulla scia delle storie messe in scena finora per dare al pubblico una seconda stagione. Al momento, però, non c'è stata una comunicazione ufficiale da parte della Rai.