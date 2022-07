Nacho: la serie biopic su Nacho Vidal, il Rocco Siffredi spagnolo La vita dell’attore a luci rosse Nacho Vidal verrà raccontata in una serie tv, prodotta da Starzplay che presto arriverà in America e poi in altri Paesi in cui il servizio streaming è attivo.

A cura di Ilaria Costabile

Il mondo dell'intrattenimento è da sempre attratto da quello della sessualità e dai suoi protagonisti, quindi in attesa di una serie che racconti la vita di Rocco Siffredi, anche più volte annunciata, ci hanno pensato i produttori spagnoli a confezionare un prodotto che per gli appassionati del genere potrebbe essere piuttosto interessante. Si tratta di "Nacho", la serie biopic su Nacho Vidal uno degli attori più famosi della pornografia, realizzata per il servizio streaming Starzplay.

La vita di Nacho Vidal in una serie

La vita e la carriera di Vidal sono state piuttosto avventurose, come il recente arresto del marzo 2021, e verranno raccontate in questa serie che sarà distribuita sulla piattaforma streaming prima in America e poi negli altri Paesi in cui il servizio è attivo. Il racconto della serie sarà incentrato sui momenti più importanti della vita dell'attore a luci rosse iberico, interpretato dall'attore Martiño Rivas, che è già comparso in serie piuttosto note come "Le ragazze del centralino", mentre ad interpretare la donna che per prima avvicina il giovane Vidal al mondo degli spettacoli sessuali è la giovanissima María de Nati, che sarà la prostituta Bernat, la prima ad individuare nel giovane un vero e proprio talento. Da qui la sua carriera decolla e, infatti, viene scoperto dal regista spagnolo Jose María Ponce, con il quale debutta come attore di film per adulti, in seguito viene portato da Rocco Siffredi nel suo studio di Budapest e poi in California.

Uno sguardo non solo maschile

La serie è stata scritta a più mani, e infatti tra gli sceneggiatori figurano Manuel Fernández-Valdés, Gema R. Neira, María José Rustarazo e Flora G. Villanueva, ed è stata prodotta dalla insieme alla società spagnola La Claqueta. Questa pluralità di sguardi per prodotto piuttosto audace è stata espressamente volta dalla piattaforma, che "non voleva che questo fosse uno spettacolo che parlasse allo sguardo maschile dietro la telecamera; per noi era importante avere un po' di equilibrio" e come ha aggiunto anche Valdés: "Se fosse stata scritta da soli uomini non avrebbe potuto vedere la luce del giorno". Come raccontato a Variety dai produttori della serie, la vita di Vidal è stata circondata da donne di spessore, che pur vivendo liberamente la propria sessualità hanno sempre avuto ben chiaro il confine oltre il quale non andare mai, come accade per i personaggi di Sara Bernat e dell'attrice Sophie Evans, di cui si parlerà ampiamente nella seria, ed è proprio per avere uno sguardo più aperto e completo che si è scelto di far raccontare alle donne certi aspetti della vita del porno divo spagnolo.