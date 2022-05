Morto l’attore Michael Hagerty, lutto nel cast di “Friends” L’attore è morto a Los Angeles all’età di 69 anni, ne danno notizia i colleghi e i familiari. Era celebre soprattutto per il ruolo di Treeger, il manutentore di Freinds.

A cura di Andrea Parrella

È morto l'attore Michael G. Hagerty, noto per diversi ruoli in film e sit com di successo, ricordato in particolare per la sua partecipazione alla serie Tv Friends. L'attore avrebbe compiuto 69 anni tra pochi giorni, esattamente il 10 maggio, e a dare notizia del suo decesso sono diversi tabloid esteri, in primis il The Sun, che riporta l'annuncio della collega Bridget Everett: "È con grande tristezza che la famiglia di Michael G. Hagerty ha annunciato la sua morte avvenuta la scorsa notte a Los Angeles. È stato un caratterista molto amato, il suo affetto per la città di Chicago che gli aveva dato i natali è stato la base della sua vita. Era un marito devoto, mancherà alla sua famiglia e a tutti noi". Attualmente le cause della morte di Hagerty restano ignote.

La carriera di Hagerty

La carriera di Michael G. Hagerty lo ha visto prendere parte a decine di film e serie Tv, prevalentemente con ruoli minori, ma che sono riusciti a lasciare il segno. Dal cinema, con film come Speed 2 e Austin Powers, fino alla Tv, dove ha partecipato a Casa Keaton, Seinfeild, Blue Jeans, Star Trek, Ally Mc Beal e tanti altri. In queste ore lo si sta ricordando in particolare per il ruolo del manutentore, Mr. Treeger, nella serie Friends.

Hagerty in una scena di Friends

Il ruolo di Mr. Treeger in Friends

Un personaggio assolutamente secondario, che ha fatto tuttavia da sfondo a tutta la narrazione della serie. Comparso in diverse stagioni, Treeger viene infatti nominato anche nell'ultimo, storico episodio della serie, quando prima del trasferimento dall'appartamento simbolo di Friends, Monica menziona proprio Mr. Treeger in riferimento all'addio dello stabile. Nel corso delle stagioni si incrocerà con le vicende di vari personaggi, da un allarme anti incendio nella casa di Joey e Chandler al corso di yoga frequentato insieme a Ross. L'ultimo ruolo da attore risale al 2011 con il film Thin Ice – Tre uomini e una truffa, regia di Jill Sprecher.