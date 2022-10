Massimiliano Gallo a Ballando con le Stelle, il 20 ottobre via alla fiction Vincenzo Malinconico L’attore napoletano, protagonista della fiction nata dalla penna di Diego De Silva sarà ballerino per una notte nella terza puntata dello show condotto da Milly Carlucci.

A cura di Andrea Parrella

Massimiliano Gallo è pronto a sbarcare a Ballando con le Stelle 2022. L'attore napoletano, volto ormai conosciuto della fiction Rai per la sua presenza in molti prodotti di grande successo degli ultimi anni, da I Bastardi di Pizzofalcone a Imma Tataranni, sarà ballerino per una notte della terza puntata del talent show condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 15 ottobre in prima serata. Gallo si cimenterà in un ballo creato appositamente per lui così da conquistare un tesoretto, che poi verrà consegnato da Alberto Matano ad una delle coppie in gara.

Massimiliano Gallo protagonista della fiction Vincenzo Malinconico

La presenza dell'attore in studio non sarà casuale, visto che dopo molti ruoli da comprimario, a partire da giovedì 20 ottobre Gallo sarà protagonista assoluto di un nuovo titolo di Rai Fiction, Vincenzo Malinconico, Avvocato D’Insuccesso, la serie nata dalla penna di Diego De Silva che lo vedrà protagonista, per quattro puntate su Rai 1, da giovedì 20 ottobre. La serie si articolerà su 4 prime serate.

“Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”: trama e cast

La storia di Vincenzo Malinconico si apre con il romanzo “Non avevo capito niente”: separato dalla moglie con due figli adolescenti, Vincenzo lavora come difensore d’ufficio. Un lavoro tutto sommato tranquillo che scandisce i ritmi della sua vita aspettando il salto di qualità. La svolta per il suo futuro, arriva con la difesa di Mimmo ‘o burzone, becchino della camorra. Vincenzo, nonostante la difficoltà del caso riesce a vincere la causa e si rende conto di non essere quel fallito che pensava di essere ma che anzi è un brillante avvocato. Nel frattempo anche nell’ambito amoroso pare che le cose volgano al bello: conosce Alessandra, una PM con la quale instaura un flirt, che gli fa dimenticare il fallimento del suo matrimonio.