Maria Chiara Giannetta torna in TV con un nuovo ruolo: cosa farà nella serie Rosa Elettrica

Maria Chiara Giannetta è la protagonista della serie Rosa Elettrica. L'attrice interpreta una giovane agente sotto copertura. La fiction in sei puntate andrà in onda su Sky e Now.

A cura di Daniela Seclì

Maria Chiara Giannetta si prepara a tornare in televisione con un nuovo ruolo. Dopo avere convinto con i personaggi di Anna Olivieri nella serie Don Matteo, di Anna Della Rosa nella fiction Buongiorno mamma! e di Blanca Ferrando nella serie Blanca, interpreterà una agente sotto copertura nella serie Rosa Elettrica che andrà in onda su Sky e Now.

Maria Chiara Giannetta è Rosa nella serie Rosa Elettrica: concluse le riprese

Maria Chiara Giannetta interpreta Rosa nella serie Rosa Elettrica, tratta dal romanzo omonimo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore. Come fa sapere Tv, sorrisi e canzoni, le riprese si sono concluse in questi giorni. La serie sarà composta da sei episodi che andranno in onda su Sky e Now. Maria Chiara Giannetta interpreta una agente sotto copertura. Nel cast anche Francesco Di Napoli, che interpreta il boss Cociss e Elena Lietti nel ruolo del vicequestore Antonella Reja, a cui Rosa fa capo. La fiction è diretta da Davide Marengo ed è prodotta da Sky Studios e Cross Productions.

La trama è basata sul romanzo Rosa Elettrica di Giampaolo Simi

La trama della serie Rosa Elettrica è basata sull'omonimo romanzo di Giampaolo Simi. La polizia e la procura intendono inserire Cociss, un giovane boss, in un programma di protezione per collaboratori. Lo nascondono in una casa famiglia e lo affidano alla tutela di Rosa, agente sotto copertura. Per Rosa, ex studentessa di filosofia che da bambina era convinta di avere dei superpoteri, è la prima volta che si ritrova ad affrontare un compito di tale responsabilità. La trama si snoda tra colpi di scena, fatti inspiegabili, pericoli fino a quando Rosa si chiederà se sia davvero il caso di rischiare la vita per Cociss. Saranno gli eventi a travolgerli entrambi, scegliendo per loro. Non resta che attendere la messa in onda di Rosa Elettrica.