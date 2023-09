Mare Fuori 4, i primi due episodi presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma In anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella Città, verranno presentati i primi due episodi di Mare Fuori. La serie dei record, di cui è attesa la quarta stagione, conquista anche il mondo del cinema.

A cura di Ilaria Costabile

La serie italiana dei record, Mare Fuori, ormai alla sua quarta stagione, arriverà nel febbraio 2024, prima su RaiPlay e poi in chiaro su Rai2, ma è stato annunciato che i primi due episodi saranno presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. La rassegna che si terrà ad ottobre, infatti, nella sezione "Alice nella città", ha ospitato il regista della serie che mostrerà l'inizio del quarto e attesissimo capitolo.

I primi due episodi in antemprima

Ormai Mare Fuori è garanzia di successo. Dopo essere stata nominata serie dell'anno ai Nastri d'argento e aver catturato l'attenzione di testate importanti come il New York Times, la serie scritta da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, continua a racimolare consensi e non è inusuale che una manifestazione dedicata al cinema, tra le più accreditate in Italia, possa includere la presenza di un prodotto così noto nel programma.

D'altronde i primi due episodi sono quelli più attesi, perché andranno a risolvere l'enigma che ha lasciato col fiato sospeso gli spettatori e che vede protagonisti Rosa Ricci, Carmine Di Salvo e Don Salvatore. I moderni Romeo e Giulietta si salveranno o succederà qualcosa che cambierà per sempre il loro rapporto?

Il successo implacabile di Mare Fuori

A questa domanda e forse a tante altre, risponderà il regista, Ivan Silvestrini, insieme agli altri membri del cast che saranno presenti durante la presentazione dei due episodi. Per godere della serie completa, però, bisognerà aspettare qualche mese, dal momento che le riprese non sono ancora concluse, mancano pochi giorni alla chiusura del set e, quindi, inizierà il certosino lavoro di post produzione.

Intanto si parla del futuro di Mare Fuori, i cui diritti pare siano già stati venduti per una serie in America, per un film che verrà realizzato poi e anche per un musical diretto da Alessandro Siani.

Un titolo teen che avesse questa risonanza, finora, non era mai stato prodotto dalla Rai, sebbene vi sia il supporto di Picomedia che, ormai da tempo, si è distinta nella scelta di prodotti che riescono ad imprimersi nel panorama televisivo e cinematografico; questo incredibile riscontro da parte del pubblico è diventato monito per produttori e registi che vogliono investire e puntare su un mercato, quello delle produzioni per un pubblico più giovane che, infatti, è in grado di far circolare molti più contenuti.