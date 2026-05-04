Sandro Sabatini sulla festa scudetto dell’Inter: “A Milano si lavora, invece a Napoli presi due giorni di ferie”

Sono destinate a far discutere le parole pronunciate da Sandro Sabatini a Pressing nel rimarcare la differenza tra il tenore dei festeggiamenti per il trionfo dell’Inter e quelli di un anno fa per la vittoria del Napoli.

Non possono che far discutere le parole di Sandro Sabatini per la festa scudetto dell'Inter. Il giornalista, commentatore e abitualmente ospite a Pressing per dire la sua sulle vicende calcistiche nostrane, si è lasciato andare ad un commento di quelli che non possono passare inosservati sul tenore dei festeggiamenti milanesi per la vittoria dello scudetto interista.

Le parole di Sandro Sabatini a Pressing

Sabatini, nel guardare le immagini di piazza Duomo, ha confrontato i festeggiamenti nerazzurri per il 21esimo scudetto con quelli napoletani, lasciandosi andare a una battuta detta col sorriso, che sta tuttavia sollevando non poche polemiche in queste ore. “A Milano si lavora, invece a Napoli si sono presi due giorni di ferie”, ha dichiarato Sabatini, riferendosi alle immagini meno partecipate rispetto alla festa azzurra di un anno fa, con Piazza Plebiscito gremita.

Il confronto con la festa scudetto per il Napoli di un anno fa

Il giornalista ha pronunciato queste parole mentre si trovava nello studio di Pressing, il programma condotto da Monica Bertini e Alberto Brandi, ed era in corso il collegamento con l'inviata Monica Vanali, inquadrata con alle spalle le immagini dei festeggiamenti. "Si fanno le ore piccole qui in piazza Duomo", ha detto Vanali, con Sabatini che a quel punto ha sottolineato: "A Milano si lavora, invece a Napoli a piazza del Plebiscito lo scorso anno… si erano presi due giorni di ferie diciamo". Parole dette col sorriso e accolte con divertimento dalle persone presenti in studio, che però sono destinate a far discutere.

Leggi anche Fazio manda Marzullo in piazza e copre la festa scudetto dell'Inter meglio di Rai2

In queste ore diverse personalità sui social si stanno esponendo per contestare Sandro Sabatini e la sua presa di posizione. Lo scorso anno, con il quarto scudetto vinto dalla squadra guidata da Antonio Conte, non erano mancate le ironie in merito ai festeggiamenti organizzati di lunedì. nonostante la vittoria fosse stata sancita giorni prima con la vittoria della squadra azzurra.