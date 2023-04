Mare Fuori non si ferma: un film, un musical e tre remake in Europa Oltre alla quarta, quinta e sesta stagione della serie tv, i produttori di “Mare Fuori” annunciano un musical sul fenomeno seriale degli ultimi anni oltre a un film spin-off sui ragazzi dell’IPM di Napoli. Trovate tre città per i remake europei.

Il successo di Mare Fuori appare inarrestabile. Oltre alla quarta, quinta e sesta stagione della serie tv, i produttori di "Mare Fuori" annunciano un musical sul fenomeno seriale degli ultimi anni oltre a un film spin-off sui ragazzi dell'IPM di Napoli. Roberto Sessa, produttore di Picomedia, conferma la notizia condita da numeri altisonanti: 105 milioni di visualizzazioni in streaming solo su RaiPlay per la terza stagione che sarà su Netflix a partire da settembre 2023. Un successo incredibile. La serie è stata venduta in Germania, in Israele, nei Paesi dell'Europa dell'Est, nei Paesi scandinavi e in Australia. Tre remake sono in fase di produzione in Spagna, in Francia e in Germania.

Il successo incredibile di Mare Fuori

Mare Fuori è diventata una delle storie più potenti degli ultimi anni. È una storia di fantasia, ma è comunque ispirata alle storie vere dei ragazzi e delle ragazze del carcere minorile. I protagonisti, infatti, sono i ragazzi dell'Istituto Penale per Minori di Napoli. Ci sono tratteggiate tutte le storie e viene fuori una racconto di amicizia e di amore. Un cast ben costruito, tra attori giovanissimi diventati oggi delle stelle assolute come Massimiliano Caiazzo, Giacomo Giorgio, Maria Esposito e attori di comprovata esperienza come Carmine Recano, Carolina Crescentini e Anna Ammirati. Le riprese della quarta stagione sono previste a maggio.

I remake di Mare Fuori

Mare Fuori avrà una serie remake in Germania, in Francia e in Spagna. Dalle indiscrezioni è emerso che le città papabili per ambientare le storie dei ragazzi sarebbero Amburgo per la Germania, Marsiglia per la Francia e Cadice per la Spagna. Tutte e tre città con contesti sociali complessi e difficili: Marsiglia, per esempio, è da sempre considerata la città francese più vicina a Napoli per vivacità e clima culturale. Il gemellaggio tra le due città è un fatto storico e Marsiglia, nell'immaginario collettivo francese, è da tutti considerata la "Napoli di Francia". Perché? Perché come Napoli, anche la città di Marsiglia ha una fondazione di origine greca, ma non solo. Alla fine dell'Ottocento si creò il quartiere della "Piccola Napoli", formato dai migranti partenopei e italiani di quegli anni. Marsiglia, proprio come Napoli, ha fama d'essere città "sbarazzina" e "mascalzona".