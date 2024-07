video suggerito

Madri – Una vita d’amore 2: quando esce in Italia, cast, trama e puntate della serie tv spagnola È in arrivo la seconda stagione in Italia di Madri-Una vita d’amore. I primi sei episodi della serie televisiva saranno disponibili dal 17 luglio su Mediaset Play, i restanti arriveranno a settembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per i telespettatori italiani torna Madri-Una vita d'amore con la seconda stagione. La fiction spagnola appartenente al genere medical drama è composta da quattro stagioni ed è andata in onda in Spagna tra il 2020 e il 2022. Dopo la prima stagione distribuita in Italia lo scorso anno, tornerà con nuovi episodi dal 17 luglio 2024 su Mediaset Infinity. Madri e medici lotteranno per i propri figli e per se stesse, cercando di conciliare le loro vite dentro e fuori dal reparto pediatrico: nel cast Aida Folch, Alain Hernandez e Carmen Ruiz.

Quando esce Madri-Una vita d'amore e quante puntate sono

La seconda stagione di Madri-Una vita d'amore è composta da 13 episodi. I primi sei saranno disponibili per la visione su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset, dal 17 luglio 2024. I restanti sette saranno disponibili per la visione a settembre.

La trama della seconda stagione di Madri-Una vita d'amore

Madri – Una vita d'amore 2

Due mesi e mezzo dopo l'incidente stradale che ha coinvolto Elsa, Andy, Duna ed Eloy, Marian dovrà affrontare da sola la ricaduta di sua figlia Elsa e il ricovero nel reparto di Psichiatria. La Dottoressa Olivia Zavala dovrà fare i conti con una gravidanza inaspettata e dovrà cavarsela da sola senza Simon. Dopo l'incidente, Andy soffrirà di un disturbo neurologico che lo renderà violento e aggressivo: sarà così costretto al ricovero. La situazione diventerà delicata anche per i genitori, Luisa e Antonio, ormai separati. Nella nuova stagione arriverà un nuovo terapista pediatrico che conquisterà i giovani pazienti.

Leggi anche The family, trama e cast della nuova serie turca su Canale 5

Il cast della stagione 2: chi sono le cinque madri della fiction

I personaggi principali della serie sono Belén Rueda, che interpreta Marián Ballesteros Díaz, Aida Folch che interpreta Olivia Zabala Recarte. Carmen Ruiz che interpreta Luisa, Antonio Molero che veste i panni di Antonio Jurado. Poi ancora, nel cast, Ana Labordeta, Carla Diaz, Joel Bosqued, Maria De Nati.