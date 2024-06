video suggerito

Tutto chiede salvezza 2: la data di uscita su Netflix, il cast e le anticipazioni della seconda stagione La seconda stagione di Tutto chiede salvezza è stata ufficialmente annunciata, e presto sarà disponibile su Netflix. Ecco quando.

La seconda stagione di Tutto chiede salvezza è stata ufficialmente annunciata, e presto sarà disponibile su Netflix. La serie, che ha conquistato il pubblico con la sua narrazione intensa sulla vita dei ricoverati nel reparto psichiatria, promette di regalare nuove emozioni e colpi di scena. Tutto chiede salvezza è ispirata all'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serie Netflix: la data di uscita, il cast e le anticipazioni dei nuovi episodi.

Quando esce Tutto chiede salvezza: la data di uscita delle puntate

La seconda stagione di Tutto chiede salvezza esce il 26 settembre. La serie, diretta da Francesco Bruni, si divide in cinque episodi, ambientati uno in ogni settimana. Tutti e cinque gli episodi saranno subito disponibili su Netflix.

Il cast della seconda stagione su Netflix

Il cast della seconda stagione di Tutto chiede salvezza prevede ovviamente la conferma del protagonista Daniele, interpretato da Federico Cesari. Confermati anche Andrea Pennacchi nel ruolo di Mario, Vincenzo Crea nel ruolo di Gianluca e Lorenzo Renzi nel ruolo di Giorgia. Fotinì Peluso è Nina. Ci sono poi Ricky Memphis, ancora nei panni dell'infermiere Pino, Bianca Nappi è Rossana e Flaure BB Kavore è Alessia. Nel cast anche Vincenzo Nemolato nel ruolo di Madonnina e Alessandro Pacioni nel ruolo di Alessandro. Torna Filippo Nigro nel ruolo del Dott. Mancino. Nel cast anche Arianna Mattioli e Carolina Crescentini.

Le anticipazioni di Tutto chiede Salvezza 2

La storia d'amore tra Daniele e Nina è proseguita con l'arrivo di una bambina di nome Maria. Dopo la nascita, però, la coppia entra in crisi e inizia una battaglia legale. Entrambi possono contare sull'aiuto delle famiglie d'origine, molto diverse tra loro. Daniele, oggi, è un infermiere. Un percorso che Daniele ha voluto seguire proprio dopo l’esperienza in reparto durante la settimana in cui è stato sottoposto a TSO. È questo che lo ha spinto a diventare infermiere.