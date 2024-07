video suggerito

Quando inizia Mina Settembre 3: le nuove puntate della terza stagione su Rai 1 Da lunedì 8 luglio andranno in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay le repliche di Mina settembre. Nel frattempo cresce l’attesa per la terza stagione della serie, prevista per l’anno prossimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mina Settembre torna lunedì 8 luglio su Rai 1 alle 21,25. Le repliche della seconda stagione con Serena Rossi come protagonista andranno in onda ogni lunedì sera fino al 12 agosto. Nel frattempo cresce l'attesa per l'arrivo della terza stagione, prevista per l'anno prossimo. Il terzo capitolo della fiction vedrà l'arrivo di due nuovi personaggi: l'attore e doppiatore Luca Ward e l'attrice Chiara Russo (protagonista della serie Il paradiso delle signore).

Quando va in onda la terza stagione di Mina Settembre

Il terzo capitolo della fiction Mina Settembre è tra i più attesi della stagione televisiva 2024/2025 di Rai 1. Tra i protagonisti c'è l'attrice Serena Rossi, che tornerà a indossare i panni dell'assistente sociale Gelsomina. Al suo fianco anche l’ex marito Claudio, interpretato dall'attore Giorgio Pasotti, e il ginecologo Domenico, suo nuovo amore, che ha il volto di Giuseppe Zeno. Per la terza stagione non c'è ancora una data precisa ma dovrebbe essere prevista per i primi mesi del 2025, tra febbraio e marzo. Nel nuovo capitolo anche due new entry: l'attrice Chiara Russo, volto noto al pubblico per il ruolo di Maria Puglisi nella soap opera Il Paradiso delle signore e l'attore e doppiatore Luca Ward. Nella prossima stagione, però, un addio: l'attrice Marina Confalone, che veste i panni di Olga, madre di Mina settembre, non tornerà sul set. Già nella seconda stagione, infatti, il personaggio si era allontanata dalla vita della figlia.

Serena Rossi insieme a Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, protagonisti della fiction Mina Settembre

Le repliche delle puntata di Mina Settembre su Rai 1 dall’8 luglio

L'appuntamento con le repliche di Mina Settembre 2 inizia stasera, lunedì 8 luglio, alle 21,25 su Rai 1 – e in contemporanea streaming sulla piattaforma RaiPlay – con i primi due dei dodici episodi: Una seconda possibilità e Non va tutto bene. Se la programmazione dei palinsesti non subirà variazioni, le repliche di Mina Settembre 2 andranno in onda fino al 12 agosto.