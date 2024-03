Lolita Lobosco 4 si farà? Cosa sappiamo sulla quarta stagione: “Volendo c’è spazio” La quarta stagione di Lolita Lobosco si farà? Questa la domanda che si pongono gli appassionati della fiction una volta conclusa la terza stagione, con la puntata di lunedì 25 marzo. Luisa Ranieri ha lasciato intendere che potrebbe esserci lo spazio per nuovi racconti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Lunedì 25 marzo, con la messa in onda della quarta puntata, termina la terza stagione di Lolita Lobosco. La vicequestore anche nei nuovi episodi non si è risparmiata nell'indagare su casi intricati, affrontando non pochi pericoli, soprattutto in seguito al ritorno di Angelo. Non è escluso che possa arrivare una quarta stagione, come d'altronde ha ipotizzato anche Luisa Ranieri, la protagonista della fiction. A questa possibilità si aggiunge che i libri da cui è tratta la trama della fiction, scritti da Gabriella Genisi, non sono ancora stati esauriti nel racconto televisivo, l'ultimo è stato pubblicato nel 2022

Lolita Lobosco 4 si farà? Le parole della protagonista Luisa Ranieri

La fiction di Rai1 ambientata a Bari è senza dubbio uno dei prodotti televisivi più amati dal pubblico che, infatti, ha premiato gli episodi di questa terza stagione con ascolti più che soddisfacenti. Dal punto di vista della produzione, quindi, potrebbero non esserci grandi ostacoli, ma non sono arrivate delle vere e proprie conferme dalla Rai a cui, di fatto, spetta l'ultima parola. Durante la conferenza stampa di presentazione della serie, Luisa Ranieri ha però dichiarato: "Tre episodi su quattro della terza stagione sono stati inventati. Volendo c'è spazio per una quarta stagione", lasciando intendere che è stato fatto un grande lavoro di sceneggiatura su una struttura narrativa già esistente, aprendo così a nuovi sviluppi.

La possibile trama della quarta stagione di Lolita Lobosco

La saga letteraria di Lolita Lobosco si compone di otto romanzi, pubblicati fino al 2020, da cui sono tratti i racconti che emergono nella serie tv, l'ultimo è I quattro cantoni edito nel 2020. La scrittrice Gabriella Genisi, però, ha pubblicato nel 2022 altri due romanzi ovvero Terrarossa; Lo scammaro avvelenato e altre ricette, se il primo è stato raccontato in uno degli ultimi episodi dell'adattamento televisivo con protagonista Luisa Ranieri, il secondo invece non sarebbe stato ancora consultato quindi, qualora si dovesse lasciare spazio ad una quarta stagione, non è da escludere che gli sceneggiatori possano attingere da questo materiale, in cui Lolita Lobosco avrà come sempre l'obiettivo di far trionfare la giustizia portando a galla la verità.