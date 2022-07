Lightyear – La veria storia di Buzz: quando esce in streaming su Disney+ Il film che racconta l’origine della storia del vero Buzz Lightyear arriva in streaming per gli abbonati Disney+. Ecco quando.

Lightyear – La vera storia di Buzz arriverà molto presto in streaming, sulla piattaforma Disney+. Sarà disponibile per tutti gli abbonati a partire dal 3 agosto 2022. Lightyear – La vera storia di Buzz è un film fantastico sul grande schermo, ma ovviamente lo sarà ancora di più per quanti potranno apprezzarlo sui loro televisori e in tutti i dispositivi su cui la piattaforma è disponibile. Il film è stato campione d'incassi negli Stati Uniti e racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story.

La trama di Lightyear – La vera storia di Buzz

Dopo il grande successo della piattaforma Disney+, gli spettatori-abbonati potranno godersi la storia che racconta le origini del vero Buzz. Lo space ranger, dopo essere rimasto bloccato su un pianeta ostile distante quasi 5 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio, cerca di rientrare attraverso lo spazio e il tempo. L'arrivo del rivale Zurg e del suo esercito di robot complica le cose.

Zurg, l’antagonista di Buzz

Il cast del film

Lightyear – La vera storia di Buzz è diretto da Angus MacLane. La colonna sonora del film è firmata dal premiato compositore Michael Giacchino (The Batman, Up). Nella versione italiana: Buzz Lightyear ha la voce di Alberto Boubakar Malanchino, Sox ha la voce di Ludovico Tersigni, Alisha Hawthorne ha la voce di Esther Elisha. In un cameo, anche le voci dei piloti della Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz sia nella versione italiana che in quella spagnola del film.

Le scene post credit di Buzz Lightyear

Anche nella versione per le piattaforme, ci saranno le tre scene post credit di Buzz Lighyear poste all'inizio, al centro e alla fine dei titoli di coda. La prima scena post credit è posta poco dopo la fine del film e ha il Comandante Burnside come protagonista. La seconda scena post credit mostra il navigatore Eric che continua a lavorare senza rendersi conto che ormai non c'è più nessuno. La terza scena è la più importante perché apre a un sequel: scopriamo, infatti, che fine ha fatto Zurg.