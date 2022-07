Italia’s Got Talent sbarca in streaming su Disney + dopo l’addio di Sky Secondo TvBlog, Sky e Disney avrebbero stretto l’accordo per la vendita del format, arrivato in tv nel 2009 su Canale 5 e che ha trascorso diverse edizioni on demand. Ora dovrebbe arrivare in streaming sulla piattaforma con un importante restyling.

A cura di Giulia Turco

Dopo la conferma che Italia’s Got Talent non andrà in onda il prossimo anno sulle reti Sky, le indiscrezioni ora parlano di un possibile passaggio del format su una piattaforma di streaming. Si tratta di Disney +, che potrebbe accogliere il nuovo people show in una veste del tutto rinnovata.

Italia’s Got Talent disponibile in streaming

Secondo TvBlog, Sky e Disney avrebbero stretto l’accordo per la vendita del format, arrivato in tv nel 2009 su Canale 5 con una produzione Fascino, poi migrato a Sky quando il programma di Maria De Filippi si è trasformato nell’attuale e auto prodotto Tu sì sue vales. Sembra che il programma, prima di approdare in streaming, subirà un importante processo di restyling che lo renderà attuale e più innovativo. Sarà prodotto sempre da Fremantle, che ha già aperto i casting, e a comporre la giuria ci saranno personaggi già noti che hanno fatto parte del cast delle passate edizioni. Nel frattempo, durante la presentazione dei nuovi palinsesti Sky, l'azienda aveva giustificato l'assenza dello show dai palinsesti con la volontà di puntare tutto sul rilancio di X Factor.

I motivi dello stop su Sky

La chiusura da parte di Sky rispetto al format era già stata annunciata da tempo. Per quanto si sa finora, quella del 2023 potrebbe essere anche l’ultima edizione di X Factor ad andare in onda sulle reti on demand di Sky. I motivi sarebbero da riscontrare nei costi troppo elevati del programma e negli incassi che invece non sarebbero più quelli di un tempo per entrambi gli show. Fanpage.it ha appreso da fonti vicine a Fremantle che è solo questione di contatti in scadenza, ma che la società continuerà a produrre il format. Mentre per Italia's Got Talent si discute dell'approdo in streaming, c'è chi spera che X Factor possa tornare sulle reti Rai da dove tutto è partito.