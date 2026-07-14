Nicolò De Devitiis lascia Le Iene: “È il momento di diventare grandi, saluto il posto più vero della tv”

Nicolò De Devitiis ha annunciato l’addio al programma di Italia 1 dopo 12 anni con un post su Instagram: “È stato la mia scuola, ora è il momento di provare a diventare grandi”. Il ringraziamento a Davide Parenti che lo assunse nel 2014: “Mi ha cambiato la vita”.

Nicolò De Devitiis lascia Le Iene. Dopo dodici anni di collaborazione, l'inviato ha annunciato la fine della sua esperienza all'interno del programma di Italia 1. La notizia è arrivata tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale il giornalista ha ripercorso le tappe principali della sua carriera nella redazione dello show, dagli esordi nel 2014 fino ai servizi più recenti. Nel carosello di foto allegato al post, ha condiviso alcuni degli scatti più significativi realizzati durante i suoi servizi on the road, nei quali compaiono, tra gli altri, Geolier, Tony Effe e Bianca Balti. Come prima immagine della sequenza, ha scelto lo stesso scatto che pubblicò dodici anni fa per annunciare la messa in onda del suo primo servizio per la trasmissione.

L'addio di Nicolò De Devitiis dopo 12 anni

Nel congedarsi dal pubblico e dalla redazione, De Devitiis ha paragonato il lungo percorso a Mediaset a un ciclo scolastico giunto ormai al compimento, spiegando la necessità di misurarsi con nuovi progetti: "In questi anni ho avuto il tempo di fare le elementari, medie e liceo… ora, è arrivato il momento di provare a diventare grandi, di andare all’Università. Non so ancora con certezza quale sceglierò, ma sento che è arrivato il momento di fare quel passo". Nel testo si fa riferimento anche ai sacrifici e alle difficoltà fisiche affrontate durante gli anni di reportage e inchieste, compreso un grave infortunio subito durante un servizio: "A quante ne abbiamo passate: incontri, difficoltà, sacrifici, cadute, frattura di due vertebre (per proteggere il microfono che mi voleva essere tolto), pianti, sorrisi, soddisfazioni, gioie".

La prima foto di Nicolò De Devitiis a Le Iene

Un passaggio significativo del messaggio è dedicato a Davide Parenti, autore e ideatore dello show, che scelse De Devitiis quando quest'ultimo non lavorava ancora nel settore televisivo:

Mi hai cambiato la vita, prendendomi dal niente dopo aver letto quella mail di maggio 2014 dove un giovane commesso 23enne romano ti si proponeva. Subito hai creduto in me mettendomi alla prova continuamente e rendendomi ciò che sono ora.

Quale futuro per l'ex "Iena"?

L'addio a Le Iene non coincide con un addio alla televisione, ma piuttosto con il desiderio di cimentarsi in nuove sfide professionali, forse più personali o con una veste differente. De Devitiis, tuttavia, al momento non si è sbilanciato sui dettagli di quello che sarà il suo prossimo progetto, ma ha lanciato un invito a chi lo segue: "Quando tra un po’ di tempo tornerò con la prossima avventura spero di ritrovarvi qui al mio fianco".