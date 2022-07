L’attore di Eddie Munson in Stranger Things 4 si commuove per l’affetto dei fan Joseph Quinn si è commosso nel vedere l’enorme affetto che i fan hanno riservato a Eddie Munson, il personaggio che ha interpretato in Stranger Things 4 e che è entrato a far parte del cast proprio nella quarta stagione, disponibile su Netflix dal 1 luglio.

A cura di Elisabetta Murina

Eddie Munson è uno dei personaggi più amati di Stranger Things 4. Entrato a far del cast solo nella quarta stagione, è riuscito fin da subito a conquistare i fan della serie firmata dai Duffer Brothers e arrivata su Netflix con il finale di stagione lo scorso 1 luglio. Un successo che arriva quasi inaspettato per l'attore Joseph Quinn e che lo ha commosso.

Joseph Quinn commosso dall'affetto dei fan

L'attore che presta il volto a Eddie Munson, Joseph Quinn, nel weekend è stato ospite dello Showmasters, uno dei più grandi eventi nei quali i fan hanno la possibilità di incontrare i loro idoli. In occasione di un talk con il pubblico, la star si è commosso nel sentire quanto le persone avessero amato la serie e il suo personaggio, che è entrato (e uscito) dal cast nella quarta stagione. Seduto davanti alla platea, non è riuscito a trattenere le lacrime per via dell'emozione e del successo di Eddie Munson.

Il personaggio di Eddie Munson in Stranger Things

Eddie Munson ha fatto il suo debutto in Stranger Things nel primo episodio della quarta stagione. Capo dell'Hellfire Club, viene inizialmente ritenuto responsabile della morte della cheerleader Cassy, poi però nel corso degli episodi diventa amico di Dustin, Lucas, Max e il resto dei ragazzi di Hawkins. Negli ultimi due episodi, rilasciati su Netflix lo scorso1 luglio, la sua morte eroica ha commosso ed emozionato i fan. Parte del piano per sconfiggere Vecna, Eddie ha tenuto a bada i pipistrelli del Sottosopra insieme a Dustin e, quando la situazione diventava ormai senza via di fuga, ha deciso di sacrificarsi da eroe per il resto del gruppo, anziché scappare come aveva fatto in altre occasioni.