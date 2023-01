L’addio di Meredith Grey nel promo di Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo saluta così i fan della serie Meredith Grey saluta per sempre il Grey Sloan Memorial nell’episodio della 19esima stagione che segna l’inizio di una nuova era per Grey’s Anatomy, come si vede nel promo rilasciato da Abc.

A cura di Ilaria Costabile

Arrivata alla sua 19esima stagione, Grey's Anatomy è una delle serie televisive più longeve di sempre, capace di appassionare milioni di fan che in questi anni hanno seguito assiduamente le vicende di Meredith Grey e tutti i medici che ha incontrato sul suo cammino. Eppure, è arrivato il momento anche per lei di abbandonare la serie, ed è così che nel promo diffuso dalla Abc, Ellen Pompeo si prepara all'ultima apparizione nella serie di Shonda Rhimes.

Il saluto di Meredith Grey

Nel settimo episodio della 19esima stagione, dal titolo "I'll follow the sun", Meredith Grey si prepara ad affrontare il suo ultimo giorno al Grey Sloan Memorial, accompagnata in questo addio dai colleghi che, come di consueto, hanno deciso di organizzare una festa per salutarla secondo tutti gli onori. Come si vede nel promo della puntata che andrà in onda il prossimo 23 febbraio su Abc e che arriverà poco dopo anche in Italia, ma in streaming su Disney +, Meredith Grey saluta i compagni di una vita, brindando ad una nuova fase che la aspetta, condensando in un brindisi tutto quello che ha vissuto tra le corsie di quell'ospedale che, per lei, era diventato una seconda casa, passando in rassegna gli eventi più importanti e anche sconvolgenti.

Ellen Pompeo decisa a lasciare la serie

Un momento particolarmente triste per i fan della serie che, ormai, aveva perso molti volti noti sin dalle prime stagioni, per lasciare spazio a personaggi nuovi che, però, sono stati in grado di far appassionare il pubblico allo stesso modo. Ellen Pompeo aveva già dichiarato di voler abbandonare la serie, scrivendo un messaggio su Instagram in cui sottolineava quanto fossero stati importanti quegli anni per lei, quanto i suoi colleghi fossero diventati parte della sua famiglia, ma dicendosi sicura del fatto che anche in sua assenza la serie avrebbe continuato a mietere successi, sebbene lei stessa in passato avesse manifestato delle perplessità sulla durata della serie.