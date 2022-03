La storia degli U2 sarà raccontata in una serie su Netflix Anche gli U2 potrebbero avere ben presto un biopic, come altre grandi star della musica. Netflix, infatti, starebbe valutando l’idea di produrre una serie tv sulla famosa rock band irlandese.

A cura di Ilaria Costabile

La storia dei grandi protagonisti della musica da sempre interessa il pubblico e anche il cinema che, infatti, prova a guadagnarsi il diritto di raccontare alcune delle più grandi parabole musicali degli ultimi decenni. Stavolta, però, ad aggiudicarsi il privilegio è stata la piattaforma streaming più nota al mondo, Netflix, che infatti produrrà una serie televisiva sugli U2.

Il progetto firmato dallo sceneggiatore di Bohemian Rhapsody

È una delle band rock più famose e amate del mondo, tra le più ascoltate e senza dubbio vincitrice di premi prestigiosi come i Grammy, tanto da poterne vantare ben 22. Il gruppo irlandese formato da formato da Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton ripercorrerà la sua storia attraverso una serie televisiva scritta da Anthony McCarten, colui che ha scritto la sceneggiatura di Bohemian Rhapsody, tra i biopic che hanno avuto più successo negli ultimi anni, e con all'attivo una serie di film incredibili come La teoria del tutto, L'ora più buia e I due Papi che insieme al film sui Queen e Freddy Mercury gli ha consentito di essere nominato ben quattro volte agli Oscar. Secondo le prime notizie in merito, al progetto starebbe lavorando anche la Warner Bros Television.

Tra i nomi associati alla serie, di cui ancora non si conosce il possibile titolo, c'è anche J.J Abrams che con la sua casa di produzione, Bad Robot, ha già finanziato prodotti più che noti in ambito televisivo e che gli sono valsi la stima del settore. Un'idea ambiziosa, quindi, che però starebbe ancora aspettando il via libera della band, che dovrebbe ipotizzare anche un possibile coinvolgimento nel progetto, come fu anche per i Queen quando è stato realizzato il loro biopic nel 2018 e anche per Elton John, con il suo Rocketman, al quale ha lavorato con molta attenzione e costanza. Bisognerà ancora aspettare, quindi, per avere più notizie in merito.