La rosa della vendetta, anticipazioni del 13 ottobre: Gulendam tenterà il suicidio Le anticipazioni della puntata de La Rosa Della Vendetta di domenica 13 ottobre, in programma in prima serata, dalle 21.20, su Canale5.

A cura di Gaia Martino

Nella prossima puntata de La Rosa della Vendetta in onda la prossima domenica, 13 ottobre 2024, Gibrahim, devastato dalla decisione di Deva di sposare Gulcemal, deciderà di mettere alle strette Gara. Gulendam tenterà il suicidio e finirà in ospedale, in pericolo di vita. La soap opera turca va in onda in prima serata su Canale5 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e vede tra i protagonisti Murat Unalmis (nel ruolo di Gulcemal Sahin) conosciuto anche per aver interpretato Demir Yaman di Terra Amara, e Melis Sezen, nel ruolo di Deva Nakkasoglu. Ecco le anticipazioni dell'appuntamento con la serie della prossima settimana.

Le anticipazioni de La rosa della vendetta della puntata del 13 ottobre

Nella puntata della soap turca La Rosa della Vendetta in programma per domenica 13 ottobre 2024, in prima serata (dalle 21.20) su Canale5, Gibrahim deciderà di mettere alle strette Gara dopo la delusione provata per la decisione di Deva di sposare Gulcemal. Gibrahim minaccerà Gara e la inviterà a rivelare a Deva che è sua madre se non farà in modo che il matrimonio non venga celebrato. Gulcemal, ancora in ospedale, sarà sconvolto dopo la rivelazione di Zafer. E Deva, preoccupata per il suo futuro marito, lo chiamerà ripetutamente: temerà che non torni mai più. Quando Ibrahim e Ipek arriveranno, Gulendam, infuriata e frustrata, li accuserà di essere arrivati troppo tardi.

Gulendam tenterà il suicidio: le anticipazioni del 13 ottobre

Quando Gulcemal riuscirà ad avere contatti con altri, non cercherà Deva, bensì Vera alla quale chiederà di portare Mert alla scogliera. Gulendam tenterà il suicidio: finirà in ospedale in condizioni critiche. Gulcemal, provato dalla situazione, apprenderà dal medico che la sorella ha perso molto sangue e risulterà essere in pericolo di vita.