La notte nel cuore anticipazioni martedì 18 novembre: Hikmet chiede 5 milioni a Cihan, Samet muore

Le anticipazioni delle puntate de La notte nel cuore che andranno in onda su Canale 5 martedì 18 novembre, a partire dalle 21:20, promettono un inaspettato e tragico colpo di scena. La fiction turca continua a ottenere ottimi ascolti grazie a una trama strutturata e ricca di intrighi, capace di mantenere gli spettatori con il fiato sospeso.

Anticipazioni de La notte nel cuore del 18 novembre

Nella puntata in onda martedì 18 novembre, Sumru deciderà di partire senza fornire alcuna informazione né comunicare la data del suo rientro. La donna ha scoperto che Halil ha raccontato ai gemelli di non avere mai usato violenza contro Sumru, diversamente da quanto la donna racconta. Quest'ultima, addolorata di fronte ai dubbi manifestati da Nuh (che sembra credere alla versione del padre, diversamente da Melek), decide di andare via per mettersi alla ricerca del suo passato senza fornire alcuna indicazione rispetto ai luoghi che intende visitare e al tempo che trascorrerà lontano.

La morte di Samet

Un’altra anticipazione importante riguarda Hikmet: la donna chiederà 5 milioni di dollari e un enorme palazzo commerciale a Cihan in cambio della custodia di Samet. Una richiesta irragionevole, formulata al solo scopo di metterlo in difficoltà. Cihan decide quindi di parlarne con l’amico Tahsin, che a sua volta si confronterà con Tufan per analizzare con attenzione ogni flusso di denaro in entrata e in uscita. Nessuno sa che in realtà quest'ultimo è d’accordo con Hikmet.

Mentre continua la battaglia legale per la custodia, Samet muore improvvisamente, lasciando Hikmet priva del potere che aveva esercitato fino a quel momento e della possibilità di arrivare a una contrattazione. L'uomo, che si trova da tempo in stato vegetativo a causa di un incidente, non si è mai più risvegliato come i medici avevano predetto.