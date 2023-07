La fine di Sex Education: l’ultima stagione il 21 settembre su Netflix Netflix annuncia la quarta stagione di Sex Education che sarà anche l’ultima: dal 21 settembre su Netflix. Sgomento e sorpresa sui social, i fan si aspettavano almeno la quinta stagione.

Tutte le cose belle finiscono. Sex Education chiude dopo la quarta stagione, annunciata oggi da Netflix per il 21 settembre. La piattaforma di contenuti ha anche diffuso il primo teaser trailer. La serie con Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa e Gillian Anderson, partita l'11 gennaio 2019 ha affrontato con spensieratezza il tema della sessualità nell'età adolescenza. La creatrice della serie, autrice principale e produttrice esecutiva Laurie Nunn ha scritto in una lettera ai fan: “Siamo incredibilmente orgogliosi di ‘Sex Education' e ci sentiamo in debito con i nostri scrittori, cast e troupe che hanno messo così tanto cuore nella realizzazione di ogni episodio. Hanno lavorato instancabilmente per portarvi la serie finale e non vediamo l'ora di condividerla con voi".

La serie ha scoperto nuovi talenti

La serie ha portato al successo i suoi attori, soprattutto Emma Mackey considerata così simile a Margot Robbie, al punto che adesso condividono una produzione insieme, il film Barbie. Anche Asa Butterfield, protagonista indiscusso, avrà davanti a sé un futuro luminoso. Oltre al cast storico della serie tv, le new entry sono: Dan Levy, Thaddea Graham, Lisa McGrillis, Marie Reuther, Jodie Turner Smith, Eshaan Akbar, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua. Le prime tre stagioni sono tuttora disponibili su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile.

La chiusura a sorpresa

Dalle reazioni sui social, ma anche da quello che ci si aspettava, la chiusura della serie tv dopo la quarta stagione è arrivata un po' a sorpresa. Del resto, si era detto che questa sarebbe stata l'ultima stagione solo per alcuni attori, tra cui appunto Emma Mackey, quindi ci si aspettava di poter proseguire la storia. Cosa che invece non avverrà. Le luci per Sex Education si spengono dal 21 settembre.