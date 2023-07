David Parenzo resta a “La Zanzara” in coppia con Giuseppe Cruciani: la nuova stagione il 4 settembre Nel giorno dell’ultima puntata stagionale de La Zanzara, Fanpage.it può smentire le voci di un addio di Parenzo e confermare in esclusiva che sarà ancora in coppia con Giuseppe Cruciani nella prossima stagione, al via il 4 settembre su Radio 24.

Avanti tutta! Oggi, 26 luglio, è l'ultima puntata stagionale de La Zanzara, format radiofonico di Radio 24, in onda da 17 anni: "Ancora va in onda La Zanzara?", per citare una recente uscita del senatore Maurizio Gasparri proprio ai microfoni della trasmissione. Nella prossima stagione, il format arriva alla sua maggiore età e sarà una sorta di crocevia perché David Parenzo si ritroverà per la prima volta ad avere un doppio impegno quotidiano: conduttore de L'aria che tira su La7 e poi con Giuseppe Cruciani a La Zanzara. Sono circolate, proprio sulla base di questo doppio impegno di Parenzo, delle voci in ambienti vicini a giornalisti e critici televisivi sulla possibilità che l'erede di Myrta Merlino possa lasciare lo storico programma radiofonico. Fanpage.it può smentire queste voci e confermare in esclusiva che Giuseppe Cruciani e David Parenzo saranno ancora i conduttori de La Zanzara nella prossima stagione che avrà inizio il 4 settembre sempre su Radio 24.

"Certamente, ci si organizzerà alla luce del doppio impegno di David Parenzo", fanno sapere a Fanpage.it fonti vicine alla trasmissione, "ma non c'è alcuna possibilità che lasci La Zanzara". Non sappiamo perché siano cominciate a circolare queste voci. Non ci vuole molto a immaginarlo, però. Il mercato della televisione è stato molto movimentato ed era inevitabile che le voci toccassero anche la popolare coppia di Radio24. Oltre al doppio impegno di Parenzo nella prossima stagione, dall'altro lato c'è da segnalare la buona amalgama che si è vista tra Cruciani e Nicola Porro in una puntata recente della Zanzara, proprio con Parenzo assente, e nel corso del festival organizzato dal conduttore di Rete 4, "La ripartenza". Ma, a quanto pare, resterà tutto com'è.

Maria Sofia Federico a La Zanzara

L'eccezionale dinamica tra David Parenzo e Giuseppe Cruciani è stata un elemento centrale del successo de "La Zanzara", un programma che non ha paura di andare ogni minuto sopra le righe, di essere sempre sboccato, di essere incalzante ed esplicito sui temi più scottanti della politica e dell'attualità. Parenzo e Cruciani sono lo yin e lo yang, due poli opposti che sarebbe riduttivo inquadrare in posizioni di sinistra o di destra. Nella loro trasmissione, ogni santo giorno entrano in trasmissione le opinioni più estreme e bizzarre, alcune incredibilmente condivisibili, altre assolutamente sbagliate – ultracattolici e complottisti insieme ai loro estremi opposti sono il pane quotidiano de La Zanzara – in un'ora e quaranta che continua a fare ottimi ascolti ed è, da quando è diventato podcast, stabilmente in cima alle classifiche. Tra gli altri temi affrontati in questa stagione, da segnalare la storia di Maria Sofia Federico, seguita anche dal nostro giornale con Andrea Parrella: la diciottenne ex talento de "Il Collegio" che ha deciso di intraprendere la professione di sex worker.

Leggi anche Il cast di Celebrity Hunted 4, quali sono le coppie di concorrenti della quarta stagione del reality

Attendiamo, dunque, il ritorno del programma il 4 settembre su Radio 24 e siamo certi che – anche in relazione al doppio impegno di Parenzo e alle inevitabili possibilità di conflitto che potranno nascere – la trasmissione possa continuare a fornire spunti seguendo il manifesto storico di uno degli ascoltatori, diventato la chiusura della trasmissione: "Quando sono al casello di Carisio, io voglio ridere: ridere!".