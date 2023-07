David Parenzo al posto di Myrta Merlino alla conduzione de L’aria che tira su La7 Tra le incognite del nuovo assetto di La7, c’era quella riguardante la conduzione de “L’aria che tira”, il programma di informazione mattutino condotto da Myrta Merlino. A prendere il suo posto sarà David Parenzo, che l’aveva già sostituita per un periodo nel 2020.

A cura di Ilaria Costabile

La presentazione dei palinsesti di La7, per la stagione televisiva 2023-2024, conferma le ipotesi avanzate in queste settimane sui volti che appariranno nei programmi tv in onda dal prossimo settembre. Tra le incognite da dover sciogliere, quella sulla conduzione de L'aria che tira, una delle trasmissioni di punta della rete, condotta da Myrta Merlino che, dopo l'annuncio in diretta dell'addio alla rete di Urbano Cairo, è definitivamente passata a Mediaset. A prendere il suo posto ci sarà David Parenzo.

David Parenzo sostituisce Myrta Merlino

Una sostituzione quasi obbligata, se non fisiologica, quella di Myrta Merlino con David Parenzo. Il giornalista, che già affianca su La7 Luca Telese e Concita De Gregorio nel talk di approfondimento "In onda", ed è già spalla di Giuseppe Cruciani nel programma "La Zanzara" di Radio 24, avrà adesso la piena conduzione del contenitore di informazione mattutina più seguito della rete di Urbano Cairo. D'altra parte era già accaduto che il giornalista sostituisse la collega nel 2020, quando si è dovuta assentare per diverse puntate. Non ci sarebbe potuta essere collocazione migliore, quindi, per Parenzo che avrà un programma totalmente suo.

Myrta Merlino nuovo volto di Pomeriggio 5

A Myrta Merlino, invece, è stata affidata la conduzione di Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano di Canale 5, che da anni ormai era nelle mani di Barbara D'Urso, allontanata, a suo dire, dal programma senza alcun preavviso. Una scelta, quella di Mediaset, che mira a trasformare l'assetto della rete, ma senza snaturarla come d'altronde ha dichiarato anche la giornalista: "Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare", quello che lo stesso Piersilvio Berlusconi ha definito "un giornalismo popolare di qualità" definendo la nuova linea del programma, decisamente più incentrato sull'attualità e l'approfondimento di tematiche importanti per la società.