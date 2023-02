Maeve lascia Sex Education, Emma Mackey conferma che la quarta sarà la sua ultima stagione Emma Mackey, l’attrice che dà il volto a Meave Wiley, personaggio amatissimo di Sex Education, ha dichiarato che la quarta sarà la sua ultima stagione della serie.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le serie originali Netflix che più hanno avuto successo c'è senza dubbio Sex Education, titolo della piattaforma arrivato alla sua quarta stagione, le cui riprese sono terminate da poche settimane e che, quindi, dopo la fase di post produzione arriverà finalmente in streaming entro la fine del 2023. I protagonisti sono diventati in poco tempo amatissimi, ma non tutti hanno deciso di proseguire stagione dopo stagione e, infatti, alcuni degli attori hanno lasciato il cast. L'ultima conferma arriva da Emma Mackey che ha dichiarato di non prendere parte ai nuovi episodi, sempre che la serie non si fermi al quarto capitolo.

Meave dice addio a Sex Education

Durante un'intervista rilasciata a RadioTimes. com, l'attrice ha parlato dei suoi impegni lavorativi e ovviamente non poteva mancare un riferimento alla serie inglese che, in effetti, le ha dato non poca notorietà. Alla domanda piuttosto diretta su una sua possibile partecipazione ad una quinta stagione, Emma Mackey ha risposto chiaramente: "Stagione 5? Abbiamo finito di girare la quarta la settimana scorsa. No, non penso che sarà nella stagione 5. Ho detto addio a Maeve". Insomma, si tratta di un altro volto amatissimo che lascerà definitivamente il cast, dopo l'addio di altri personaggi come quello interpretato da Simon Ashley che, già nella terza stagione, era sempre meno presente e, quindi, non comparirà nemmeno nella quarta, ma anche un altro volto notissimo, come quello di Ncuti Gatwa, l'esuberante Erik, lascerà il set.

Asa Butterfield e Emma Mackey in Sex Education

Cosa succederà nella quarta stagione

Anche nella quarta stagione, però, la presenza di Maeve Wiley non sarà così predominante come lo è stata in quelle precedenti. In un'intervista a Deadline, lo aveva raccontato proprio Emma Mackey che aveva spiegato come si sarebbe evoluto il suo personaggio che, come ricorderanno gli appassionati, aveva deciso di accettare la proposta di studi lontano dall'Inghilterra: