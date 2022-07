La dottoressa Helen Sharpe non tornerà nella quinta e ultima stagione di New Amsterdam La dottoressa Helen Sharpe non tornerà nella quinta e ultima stagione di New Amsterdam, come comunicato dall’attrice Freema Agyeman con un post sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le serie che più hanno ottenuto successo in questi anni c'è New Amsterdam, arrivata ormai alla sua quarta stagione, e già in preparazione del quinto e ultimo capitolo. Gli appassionati, però, dovranno fare i conti con una triste notizia, dal momento che una delle interpreti più amate del medical drama, la dottoressa Helen Sharpe, interpretata dall'attrice Freema Agyeman, ha dichiarato di aver abbandonato la produzione e, infatti, non sarà presente nei prossimi episodi.

L'addio di Freema Agyeman

Un addio che si sarebbe potuto prevedere, dal momento che proprio nel finale della quarta stagione, il matrimonio tra Max Goodwin ed Helen, per una serie di motivazioni, non viene celebrato come ci si aspetterebbe. È stata l'attrice stessa a manifestare l'intenzione di volersi allontanare dalla serie, per dedicarsi anche ad altri progetti, come ad esempio la comedy Dreamland su Sky. In un messaggio lasciato sui social, l'attrice saluta i compagni di viaggio di New Amsterdam:

Carissima famiglia di New Amsterdam, Prima di tutto vorrei dire un enorme e sentito grazie per il vostro supporto sentito e senza fine. Mi sento molto fortunata ad essere entrata in contatto con così tanti di voi in questi ultimi anni, mentre vestivo i panni di Helen Sharpe, e sono testimone di ogni vostro investimento emotivo. Che viaggio che è stato! Grazie per essere stati con me. Ha significato così tanto per me, ma è giunto il momento di appendere il camice bianco al chiodo, perché vi dico ufficialmente che non tornerò per l'ultima stagione di New Amsterdam. Anche se mi sento rattristata, da fan della serie non vedo l'ora di vedere come si concluderà la storia.

Le novità della quinta stagione

Anche il creatore della serie David Schulner e il produttore esecutivo Peter Horton hanno rivolto un saluto ad una delle attrici di New Amsterdam, promettendo al pubblico che ci saranno però delle sorprese:

Auguriamo a Freema buona fortuna per la sua prossima avventura. Le porte di New Amsterdam saranno sempre aperte se desidera tornare! Siamo estremamente orgogliosi dell'impatto che Freema e la dottoressa Helen Sharpe hanno avuto in queste quattro stagioni e siamo così grati di aver fatto parte di quella storia. Mentre ci avviciniamo alla quinta e ultima stagione, vogliamo che i nostri fan degli #Sharpwin sappiano che abbiamo ancora alcune sorprese in serbo per loro".

Ciò significa che, quindi, la storia d'amore tra Max ed Helen potrebbe avere dei risvolti inaspettati, ma per conoscerli toccherà attendere la quinta stagione che sulla NBC arriverà a settembre, per poi sbarcare in Italia a distanza di qualche mese prima su Mediaset e poi su Netflix.