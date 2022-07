Grand Hotel – Intrighi e passioni 3 dal 22 luglio, nell’ultima stagione arriva Megan Montaner Venerdì 22 luglio, in prima serata su Canale 5, in onda la terza e ultima stagione di Grand Hotel – Intrighi e passioni. Nel cast arriva Megan Montaner. L’ex Pepa della soap Il segreto interpreta Maite Rebelles.

Venerdì 22 luglio, alle ore 21:20 su Canale5, va in onda la prima puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni 3. La terza sarà anche l'ultima stagione della serie televisiva. Negli episodi che accompagnano al gran finale, ci sarà una new entry nel cast. Si tratta di un'attrice già amatissima in Italia: Megan Montaner che interpreterà Maite Ribelles, dopo avere conquistato la fama con i ruoli di Pepa nella soap Il segreto e María Fuentes nella serie Senza identità. Inoltre era Sara Campos ne La caccia e Candela Montero nella serie Lontano da te.

Megan Montaner interpreta Maite Ribelles in Grand Hotel 3

Nella terza e ultima stagione di Grand Hotel – Intrighi e passioni, Megan Montaner interpreta Maite Rebelles, una cara amica di Alicia, che farà di tutto per aiutare sia lei che Julio. Le sorti dell'hotel, infatti, saranno in bilico a causa di una losca organizzazione che complotta non solo per compromettere l'hotel, ma anche per fare del male a Diego.

Il cast di Grand Hotel 3: attori e personaggi

Megan Montaner interpreta Maite Rebelles;

Yon González interpreta Julio Olmedo;

Amaia Salamanca interpreta Alicia Alarcón;

Adriana Ozores interpreta Doña Teresa;

Llorenç González interpreta Andrés;

Pedro Alonso interpreta Diego Murquía; Paula Prendes interpreta Cristina Olmedo; Eloy Azorìn interpreta Javier Alarcón; Concha Velasco interpreta Ángela Salinas; Luz Valdenebro interpreta Sofía Alarcón; Fele Martinez interpreta Alfredo; Antonio Reyes interpreta Hernando; Marta Larralde interpreta Belén; Pep Antón Muñoz interpreta Ayala.

Grand Hotel – Intrighi e passioni 3, la trama e dove eravamo rimasti

Nella seconda stagione di Grand Hotel, Julio e Alicia si sono abbandonati alla passione nella stanza segreta di Don Carlos. Così, hanno fatto un'interessante scoperta. Hanno trovato numerose foto di un uomo molto legato a Carlos, che potrebbe finalmente avere tutte le risposte sulla misteriosa morte del patriarca della famiglia Alarcon. Nella terza e ultima stagione di Grand Hotel – Intrighi e passioni 3, Julio e Alicia, con l'aiuto dell'amica Maite cercheranno di scoprire tutta la verità e di salvare l'hotel da chi lo insidia. Non mancherà la giusta dose di amori, segreti, menzogne, tradimenti e relazioni che si faranno via via più complicate.