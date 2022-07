Bridgerton 3, iniziate le riprese della terza stagione: il video dell’arrivo sul set Sono iniziate le riprese della terza stagione di Bridgerton, che avrà al centro la storia tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton. ll cast è tornato sul set, come si vede nel primo video diffuso da Netflix.

A cura di Ilaria Costabile

Sono iniziate le riprese della terza stagione di Bridgerton. La famiglia inglese più amata di Netflix è pronta a tornare con intrighi e passioni, che hanno come protagonisti Penelope Featherington e Colin Bridgerton. Da un'amicizia può nascere l'amore? Sarà principalmente questo il tema del terzo capito della saga di Shonda Rhimes che si prepara a conquistare nuovi ed entusiasmanti successi.

Il video del cast tornato sul set di Bridgerton 3

Il cast ha rimesso piede sul set, come si vede nel video diffuso da Netflix in cui compaiono Jonathan Bailey, Luke Thompson, Adjoa Andoh, Claudia Jessie e ovviamente i protagonisti Luke Newton e Nicola Coughlan pronti a fare emozionare i loro fan con una nuova frizzante stagione, piena di intrighi e, ovviamente, amore. Non mancheranno, però, nuovi personaggi che andranno a rimpinguare il cast già bello folto, si tratta di Daniel Francis, che interpreterà Marcus Anderson, Sam Phillips, che interpreterà Lord Debling, e James Phoon che interpreterà Harry Dankworth.

La trama della terza stagione di Bridgerton

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) si è ormai rassegnata all'idea di non avere alcuna speranza con Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo aver origliato i commenti poco piacevoli sul suo conto nel finale della seconda stagione, ma ha comunque deciso di mettersi alla ricerca di un marito. Il suo desiderio sarebbe quello di incontrare qualcuno che le consenta di essere ancora Lady Whistledown, liberandosi dalla presa della madre e delle sorelle, ma purtroppo i suoi tentativi sembrano essere del tutto vani. Intanto Colin è rientrato a Londra dopo le sue peregrinazioni estive, dotato non solo di un nuovo look, ma anche di un piglio decisamente più spavaldo, eppure sente un certo dispiacere nel vedere che la sua amica Pem lo tratta con molta freddezza, nonostante sia sempre stata l'unica ad accettarlo nella sua essenza.

Ed è così che il giovane Bridgerton tenta un avvicinamento, offrendosi come aiuto a Penelope nella ricerca di un marito, riscuotendo anche dei buoni risultati. Ma è proprio quando vede che le sue tecniche sortiscono degli effetti che Colin inizia ad interrogarsi sui suoi veri sentimenti. C'è però ancora un conto in sospeso quello tra Penelope ed Eloise, che nella scorsa stagione hanno litigato e lei ha trovato una sostituta inaspettata. Nel frattempo, l'identità di Lady Whistledown potrebbe essere a rischio vista l'assidua presenza della giovane Featherington nell'alta società londinese.