Iniziate le riprese di The Crown 6, tra i personaggi della sesta stagione anche Kate Middleton Sono già iniziate le riprese della sesta stagione di The Crown. La serie vedrà tra i protagonisti anche Kate Middleton, ma ancora non si conosce il nome di colei che la interpreterà.

A cura di Ilaria Costabile

Sebbene la quinta stagione di The Crown non sia ancora arrivata su Netflix, dove è attesissima per i fatti che verranno raccontati, tra cui la tragica morte di Lady Diana, sono già iniziate le riprese della sesta stagione della serie, che ormai si conferma tra le più seguite della piattaforma.Il sesto e ultimo capitolo della saga dei royal inglesi avrà anche dei protagonisti più vicini al giorno d'oggi, non si tratta come alcuni vociferavano di Harry e Meghan Markle, ma di William e soprattutto di Kate Middleton.

L'amore tra William e Kate

Peter Morgan, ideatore della serie, aveva già anticipato che i protagonisti della sesta e ultima stagione sarebbero stati i figli della Principessa Diana, insieme a tutto ciò che ha interessato la monarchia inglese negli ultimi anni, ma in molti pensavano che i prediletti sarebbero stati Harry e Meghan Markle che, in fin dei conti, hanno cambiato le sorti della Royal Family decidendo di prenderne le distanze e creando un vero e proprio putiferio mediatico a seguito di questa scelta che, prima d'ora, in pochi avevano avuto il coraggio di intraprendere. Riflettori, quindi, puntati sull'altra giovane coppia reale, quella di William e l'impeccabile Kate Middleton. Verrà raccontato il loro rapporto, da quando si sono incontrati per la prima volta, fino al giorno in cui sono diventati marito e moglie, e se non proprio a quel punto, senza dubbio quando hanno annunciato il loro fidanzamento. Al momento non si sa ancora chi interpreterà i principi, ma a quanto pare i casting sono già stati aperti.

La fine di Lady D in The Crown 5

Se nella sesta stagione si racconta come è nato un amore, nella quinta si racconta invece come un amore è andato pian piano deteriorandosi, ovvero quello tra Carlo e Diana. Si racconterà della famosa intervista sul "matrimonio in tre", si parlerà della vita oltre la royal family di Lady D, di cosa avesse comportato in termini mediatici, ma soprattutto si ripercorreranno i tragici momenti che hanno portato alla sua scomparsa, segnando per sempre l'immaginario moderno.