Imma Tataranni 2, le nuove puntate: cast e trama della fiction con Vanessa Scalera Dal 27 settembre, in prima serata su Rai1, i nuovi episodi di Imma Tataranni 2 – Sostituto Procuratore. Gli spettatori potranno assistere alle quattro puntate che metteranno fine alla seconda stagione della fiction con Vanessa Scalera.

A cura di Ilaria Costabile

Da martedì 27 settembre appuntamento alle 21:25 su Rai1 con i nuovi episodi di Imma Tataranni 2, la fiction Rai con Vanessa Scalera. Gli spettatori assisteranno alle quattro puntate che concludono la seconda stagione della serie tv, ispirata ai libri di Mariolina Venezia. La prima parte di Imma Tataranni 2 – Sostituto Procuratore è stato un vero successo ed ha raccolto ottimi dati in termini di ascolto. Non resta che attendere di scoprire il riscontro che avrà il gran finale. Oltre a Vanessa Scalera, nel cast della fiction ci sono anche Alessio Lapice, Massimiliano Gallo e Alice Azzariti. Le puntate sono ambientate in Basilicata e, in particolare, i sassi di Matera fanno da sfondo alle vicende dei protagonisti. Per chi volesse rivedere tutte le repliche delle puntate in streaming, sul sito di Raiplay c'è un'intera sezione dedicata alla fiction.

Anticipazioni puntata di martedì 27 settembre

La puntata di martedì 27 settembre di Imma Tataranni 2 è intitolata Il peso dell'anima. Pietro dovrà fare i conti con una dolorosa vicenda. Riceverà, infatti, delle foto che ritraggono Imma con Calogiuri, in atteggiamenti apparentemente molto intimi. I due sembrano baciarsi. Mentre Pietro è addolorato e indignato, Imma e Calogiuri indagano su Saverio Romaniello, pericoloso esponente della ‘Ndrangheta, con l'aiuto del pentito Giulio Bruno. Imma sarà divisa tra le vicende personali e questo caso intricato.

Il cast completo con Vanessa Scalera: gli attori e i nuovi personaggi

Il cast della prima stagione è stato completamente confermato, quindi, nei nuovi episodi abbiamo trovato i personaggi che sono comparsi nel primo capitolo della fiction. Ci sono stati due nuovi ingressi, ovvero l'attore Francesco Foti nei panni di Luigi Lombardi e Piergiorgio Bellocchio che interpreta Giulio Bruno. Ecco chi sono gli attori che interpretano i personaggi di "Imma tataranni 2 – Sostituto Procuratore”:

Imma Tataranni – Vanessa Scalera Ippazio Calogiuri – Alessio Lapice Pietro De Ruggeri – Massimiliano Gallo Diana De Santis – Barbara Ronchi Valentina De Ruggeri – Alice Azzarriti Alessandro Vitali – Carlo Buccirosso Jessica Matarazzo – Ester Pantano Dottor Taccardi – Carlo De Ruggieri Laura Bartolini – Martine Catuzzi Antonio Lamacchia – Nando Irene Sig.ra De Ruggeri (mamma di Pietro) – Dora Romano Sig.ra Tataranni (mamma di Imma) – Lucia Zotti Gabriele Vitali – Marcos Vinicius Piacentini Giovanni Paolillo – Marco Todisco Maria Moliterni – Monica Dugo Manolo Pentasuglia – Paolo Sassanelli Giulio Bruno – Pier Giorgio Bellocchio Luigi Lombardi – Francesco Foti Saverio Romaniello – Cesare Bocci

Vanessa Scalera, attrice protagonista di Imma Tataranni 2

La trama delle puntate di Imma Tataranni 2- Sostituto Procuratore

Imma Tataranni continuerà ad indagare sui casi di omicidio, sempre accompagnata dal suo braccio destro, Ippazio Calogiuri con cui, nonostante i chiarimenti, continua ad esserci grande complicità e attrazione. L'obiettivo del sostituto procuratore, però, è quello di dedicarsi totalmente al lavoro e alla sua famiglia, sempre più sgangherata. Pietro, suo marito, travolto da una crisi esistenziale e sua figlia Valentina che sembra essere più ribelle del solito e che abbraccia fortemente la causa ambientalista, rischiando di mettere nei guai sua madre.

Vanessa Scalera e Alessio Lapice sul set di Imma Tataranni 2 – Sostituto Procuratore

La prima puntata del 26 ottobre

La prima puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto Procuratore si intitola "Mogli e Buoi dei paesi tuoi". Valentina è ancora scossa per la separazione da Samuel e a nulla serve il viaggio organizzato da Imma a Parigi per distrarla. Solo Giovanni, un buffo compagno di scuola, sembra riuscire a calmarla. Appena rientrata Imma deve fare i conti con un delitto: è stato ucciso Angelo Saraceno, importatore di prodotti caseari dalla Basilicata negli Stati Uniti, il cui cadavere è stato ritrovato dal procuratore capo Vitali. Tataranni avvia le indagini, stavolta senza il marescallo Calogiuri che, infatti, dopo il bacio alla festa di Bruna è fuggito all'estero. Il suo improvviso ritorno metterà in subbuglio la vita di Imma che, però, risulta categorica nel dire che quell'avvicinamento è stato un errore da non ripetere. I due si concentrano sul lavoro, risolvendo il caso, e intanto Calogiuri si avvicina alla collega Matarazzo. Nel frattempo Pietro sembra voler cambiare vita, lasciare il lavoro in Regione e aprire un locale jazz nel lamione di famiglia.

La seconda puntata del 2 novembre

La seconda puntata di Imma Tataranni, intitolata "Via del riscatto", racconta che per la sera di Halloween Pietro porta Imma a vedere il lamione di famiglia, dove vorrebbe aprire un locale jazz. Improvvisamente due colpi di pistola risuonano nella notte e una donna sbuca da un vicolo nei pressi di Palazzo Sinagra. Il giorno dopo, si scoprirà che proprio in quel palazzo è avvenuto un assassinio. Riuscirà Imma ad unire i tutti gli indizi e a risolvere il caso tra ex amanti, ex amici, pettegolezzi e credenze? Per fortuna, può sempre contare sull'appoggio di Colagiuri che però sembra essere un po' distratto: Jessica vuole portarlo con lei in Sicilia in occasione del matrimonio del fratello e presentarlo a tutta la sua famiglia. Nel frattempo, Valentina inizia una frequentazione con Gabriele Vitali, il figlio del procuratore capo. I due ragazzi prendono parte ad una manifestazione di protesta e vengono portati in caserma dai carabinieri. Qui, Imma si trova faccia e faccia con Vitali.

La terza puntata dell'8 novembre

La terza puntata di Imma Tataranni 2 , intitolata "Dai sassi alle stelle", è andata in onda, lunedì 8 novembre 2021. Imma Tataranni è impegnata a risolvere un caso di omicidio: si tratta di Marta Ventura, scienziata del Centro di Geodesia. Il cadavere della vittima viene ritrovato proprio sul tetto del Centro. Marta Ventura era anche un'amica di Diana, la cancelliera di Imma. Il Sostituto procuratore decide di seguire varie piste per le sue indagini: il movente dell'omicidio è legato al lavoro della donna oppure si tratta di un femminicidio tradizionale? Alle indagini, si intrecciano le questioni sentimentali: Imma, nonostante sia gelosa della relazione tra Ippazio e Jessica, lo redarguisce pensando che lui stia tradendo la sua fidanzata. Colagiuri, però, le ricorda che lei non ha nessun diritto di intromettersi nella sua vita. Nel frattempo, Pietro continua i lavori nel lamione di famiglia dove intende realizzare il suo locale, purtroppo il sogno si spezza a causa di un incendio, quasi sicuramente doloso.

Le quarta puntata del 9 novembre

Imma confessa a suo marito Pietro che è nel mirino della malavita e che l'incendio al suo lamione è stato un modo per colpire lei e la sua famiglia. Pietro non prende bene la notizia e racconta tutto a Vitali, che decide di affidare una scorta alla Tataranni. Questa nuova realtà mette ancor di più a dura prova il rapporto tra Imma e la figlia Valentina, che nel frattempo è in piena crisi: Samuel è tornato a Matera, mentre Gabriele è ancora lontano. Nel frattempo, Imma continua a svolgere il suo lavoro ed è chiamata a risolvere due nuovi casi che sembrano intrecciarsi: un furto in appartamento e un uomo morto nel suo laboratorio d'orafo. Il processo a Romaniello continua e vengono raccolte nuove prove contro l'imprenditore, purtroppo, però qualcuno le sta manomettendo per incastrare la Tataranni e far si che lei si scontri con il marito.

Quante puntate sono e come vederle in streaming e in replica su Raiplay

In totale sono otto le puntate di questa seconda stagione. È possibile vedere gli episodi in diretta su Rai1 oppure in diretta streaming sul sito di Raiplay, dove è possibile rivedere anche tutte le repliche. Ecco quante puntate sono e quando andranno in onda:

26 ottobre 2021 prima puntata

2 novembre 2021 seconda puntata

8 novembre 2021 terza puntata

9 novembre 2021 quarta puntata

27 settembre 2022 quinta puntata

29 settembre 2022 sesta puntata

6 ottobre 2022 settima puntata

13 ottobre 2022 ottava puntata

Dove è stata girata Imma Tataranni, le location non sono solo a Matera

La location principale è sempre quella di Matera, nonostante alcune scene siano state girate anche a Metaponto, nella frazione di Bernalda, a Marsicotevere in provincia di Potenza e in Val d'Angri. Altri luoghi in cui ci sono state effettuate le riprese sono anche a Viggiani, alla diga del Pertusillo e sul comprensorio della montagna Viggiano-Valturnino sempre in Basilicata.