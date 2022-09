Imma Tataranni 2, anticipazioni puntata 29 settembre: Pietro e Imma in crisi a causa di Calogiuri Giovedì 29 settembre in onda su Rai1 la nuova puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore. Le anticipazioni della fiction con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo svelano che Pietro farà fatica a perdonare la moglie, dopo aver visto le foto compromettenti con Calogiuri.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, in onda giovedì 29 settembre. I nuovi episodi della fiction con Vanessa Scalera, Alessio Lapice e Massimiliano Gallo, concludono la seconda stagione della serie televisiva. Nella nuova puntata, Imma farà di tutto per riconquistare suo marito Pietro, ferito dopo aver visto le foto di lei e Calogiuri. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Imma Tataranni 2, anticipazioni puntata del 29 settembre

Nella puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, in onda giovedì 29 settembre, si vedranno gli effetti di quanto accaduto nell'episodio precedente. Pietro, infatti, è entrato in possesso di alcune foto compromettenti di Imma, in atteggiamenti intimi con Calogiuri. La cosa, ovviamente, non lo lascerà indifferente. Nell'episodio intitolato La doppia vita di Mister E. Imma si chiede se con il passare del tempo, la ferita che ha inferto al marito possa rimarginarsi.

Imma vuole riconquistare suo marito Pietro, Calogiuri è in crisi

Imma Tataranni è tormentata. Spera tanto che Pietro riesca a trovare la forza di mettere una pietra sopra a quanto è accaduto. Tuttavia, la strada sembra decisamente in salita. Pietro non appare intenzionato a togliersi dalla testa quelle foto e a tendere la mano alla moglie. Al contrario, quando la suocera Brunella si trasferisce a casa loro perché temporaneamente senza una badante, lui coglierà l'occasione per lasciare il tetto coniugale e trasferirsi un po' dai suoi genitori. La cosa arrecherà grande dolore a Imma, che è pronta a fare tutto il possibile per dimostrare a suo marito che tra lei e il giovane Calogiuri non c'è nulla e che il suo amore per lui è saldo. Calogiuri, intanto, all'apparenza sembra felice vicino a Jessica. Ma anche in questo caso, la relazione inizia a scricchiolare. L'uomo, infatti, non è convinto che Jessica sia la donna giusta per stare al suo fianco per sempre.