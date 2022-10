Imma Tataranni 2, anticipazioni ultima puntata 13 ottobre: un macabro delitto sconvolgerà Matera Giovedì 13 ottobre va in onda su Rai1 l’ultima puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore. Le anticipazioni della fiction con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo svelano che Imma si troverà a risolvere un macabro caso di omicidio, mentre tra le mura di casa la situazione col marito Pietro, non sembra migliorare.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Imma Tataranni 2 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della puntata che chiude Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, in onda giovedì 13 ottobre. I nuovi episodi della fiction con Vanessa Scalera, Alessio Lapice e Massimiliano Gallo, hanno portato alla chiusura la seconda stagione della serie televisiva. Nella nuova puntata, Imma dovrà affrontare non solo dei casi spinosi, ma dovrà risolvere anche i suoi problemi sentimentali che la vedono contesa tra il marito Pietro e Calogiuri. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Imma Tataranni 2, anticipazioni ultima puntata 13 ottobre

Nel primo episodio della puntata prevista per giovedì 13 ottobre, l'ultima della seconda stagione, che prende il titolo de "La donna che perse la testa", Imma Tataranni dovrà indagare su un caso che vede coinvolta la baronesse Giuseppina Antonini De Raho. La donna è stata ritrovata senza vita sul vialetto che portava alla sua sontuosa dimora. Stando alle prime ricostruzioni pare che la donna si trovasse in moto, ma ciò che più preoccupa è lo stato in cui è stato trovato il corpo: con la testa staccata dal busto. Un segnale inquietante sul quale il sostituto procuratore dovrà indagare in prima persona, scoprendo delle informazioni a dir poco clamorose che nascondo intrighi su chi sta cercando di costruire un termovalorizzatore a Matera.

Tra Imma e suo marito continuano i problemi

Dinamiche intricate tanto sul lavoro quanto tra le mura di casa, sono quelle che attanagliano Imma Tataranni. Con suo marito Pietro, infatti, le cose non vanno bene come avrebbe sperato, nonostante un primo riavvicinamento c'è qualcosa che ancora non fa ricongiungere la coppia, Imma si insospettirà dopo che il marito a causa di un mal di schiena insolito, è venuto meno ai suoi doveri coniugali. Non è chiaro, quindi, se i due riusciranno a trovare un equilibrio oppure si diranno per sempre addio.