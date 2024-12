Il Patriarca, anticipazioni sesta e ultima puntata 20 dicembre: Nina divisa tra Mario e Daniel

video suggerito

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata della fiction Il Patriarca, in onda venerdì 20 dicembre alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio della fiction con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio e Giulia Schiavo, Nina è divisa tra Mario e Daniel; intanto Nemo cerca nuovi alleati. L'appuntamento con la sesta e ultima puntata della serie televisiva Il Patriarca è venerdì 20 dicembre. Ecco le anticipazioni dettagliate. Attenzione spoiler.

Stando alle anticipazioni della sesta e ultima puntata del Patriarca, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 20 dicembre, Nina è ancora confusa in merito ai suoi sentimenti, soprattutto dopo aver ascoltato involontariamente la dichiarazione di Mario a Lara. La ragazza, infatti, è corsa subito tra le braccia di Daniel, al quale aveva rinunciato per non sfasciare il suo matrimonio con Mario, temendo che ci sarebbero state delle conseguenze anche nella sua famiglia. Nel frattempo lui, ignaro del fatto che Nina abbia ascoltato le parole che ha rivolto a Lara, non esita a manifestare nuovamente i suoi sentimenti a quest'ultima che, di fatto, è ancor più combattuta considerando che non ha mai condiviso il modo di vivere dei Bandera, ma è a loro che deve la sua "nuova vita".

Dopo una breve tregua che li ha visti collaborare per liberare Lara e Jessica dagli albanesi, Raoul Morabito e Nemo combattono nuovamente tra loro, il motivo principale sta nella prossima elezione del nuovo capo del Porto di Levante, questo ruolo gli consentirebbe di gestire al meglio i loro traffici, per cui sono entrambi ad avere un chiaro interesse per quel ruolo. È necessario però, tenere sotto controllo gli affari e per farlo è necessario cercare nuovi alleati. Sia Nemo che Raoul rivolgono il loro sguardo alla Calabria, per cercare delle alleanze funzionali.