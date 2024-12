Il Patriarca, anticipazioni quinta puntata 13 dicembre: Mario si dichiara a Lara

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della quinta puntata della fiction Il Patriarca, in onda venerdì 13 dicembre alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio della fiction con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio e Giulia Schiavo, Mario resta ferito e dichiara il suo amore a Lara, dopo averla salvata. L'appuntamento con la quinta puntata della serie televisiva Il patriarca è venerdì 13 dicembre. Ecco le anticipazioni dettagliate. Attenzione spoiler.

Il Patriarca, anticipazioni quinta puntata 13 dicembre

Stando alle anticipazioni della quinta puntata della fiction Il Patriarca, in onda venerdì 13 dicembre 2024 su Canale 5, il rapporto tra Mario e Nina potrebbe subire uno scossone non indifferente, dal momento che la giovane Bandera, in attesa di un figlio, scoprirà una cosa che metterà in discussione la fiducia che ripone nel marito, nonché fido collaboratore di suo padre. Mario, infatti, nel tentativo di salvare Lara, che dopo aver ripreso i rapporti con suo padre Nemo, è ormai entrata a far parte della famiglia e vive, infatti, a Villa Bandera, rimane ferito.

Tra loro c'è sempre stata una chimica non indifferente e Mario, durante la sua convalescenza, pensando di non essere ascoltato, confessa a Lara di essere innamorato di lei. La ragazza, a questa dichiarazione, non sa bene come reagire e infatti non nasconde la sua incredulità. La conversazione, però, è stata ascoltata da Nina, che era riuscita a non farsi vedere. Sconvolta da quanto appreso, in preda ad un momento di estrema confusione decide di cercare rifugio in Daniel, per il quale nutre ancora dei sentimenti che ha cercato di rinnegare per tutelare la sua famiglia, scegliendo di scacciare quell'amore che la rendeva felice. Quest'ultimo, la accoglie e cerca di consolarla, sebbene è evidente che sia piuttosto sconvolta.