Il Patriarca, anticipazioni terza puntata 29 novembre: Nemo finisce in carcere, Raoul continua a tessere le sue trame

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Il Patriarca, in onda venerdì 29 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio della fiction con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio e Giulia Schiavo, Nemo Bandera viene accusato ingiustamente di avere fatto eliminare il bambino testimone dell’omicidio. L'appuntamento con la seconda puntata della serie televisiva Il patriarca è venerdì 29 novembre. Ecco le anticipazioni dettagliate. Attenzione spoiler.

Il Patriarca, anticipazioni terza puntata 29 novembre

Stando alle anticipazioni della terza puntata de Il Patriarca, in onda il 29 novembre 2024 su Canale 5, la vita di Nemo Bandera tornerà ad essere rivoluzionata. L'imprenditore sarà arrestato, perché accusato di essere coinvolto nell'attentato che ha sconvolto la città di Levante. Il periodo che trascorrerà dietro le sbarre sarà segnato da momenti di tensione, ma non perderà la determinazione che lo contraddistingue e cercherà di venir fuori da questa situazione. Nemo, infatti, aspetterà che sia Mario ad aiutarlo a venire a capo della questione e lo ha incaricato di scoprire chi sarà il testimone chiave che lo accusa.

Intanto, Raoul Morabito, arrivato in città non ha alcuna intenzione di mollare la presa e continuare ad ordire piani affinché le sue mire possano essere raggiunte, senza porsi alcuno scrupolo. Il suo obiettivo è quello di consolidare il suo potere e quindi per riuscirci, prova a corrompere il capo dei portuali, così facendo mira ad avere una più ampia gestione sui traffici. Questa mossa metterà ancora più in bilico il potere tra Nemo e Raoul, tanto che le sorti di entrambi tenderanno a cambiare in maniera drastica. Nel frattempo, però, una svolta importante sarà determinata dall'arrivo di un informatore che farà una rivelazione a dir poco inaspettata, con la quale si cambieranno nuovamente le carte in tavola nella vita della famiglia Bandera.