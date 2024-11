video suggerito

Il Patriarca, anticipazioni seconda puntata 22 novembre: un’accusa ingiusta porta Nemo a fare una scelta Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Il patriarca, in onda venerdì 22 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Cosa succederà nel nuovo episodio della fiction con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Neva Leoni e Raniero Monaco di Lapio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Il patriarca, in onda venerdì 22 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio della fiction con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio e Giulia Schiavo, Nemo Bandera viene accusato ingiustamente di avere fatto eliminare il bambino testimone dell’omicidio. L'appuntamento con la seconda puntata della serie televisiva Il patriarca è venerdì 22 novembre. Ecco le anticipazioni dettagliate. Attenzione spoiler.

Il Patriarca, anticipazioni seconda puntata 22 novembre

Dopo la prima puntata in cui la famiglia Bandera piange ancora la tragica scomparsa di Carlo e Mario porta ancora con sé il segreto della sua morte, Nemo deve fare i conti con una nuova insidia da dover affrontare, incerto su chi fidarsi, ma sicuro del fatto di dover difendere in ogni modo possibile la sua famiglia, ma soprattutto i suoi affari. Un nuova accusa pesa sul capo di Nemo. L'imprenditore viene accusato di essersi liberato dell'unico testimone dell'omicidio di Franco Buscemi, ma è un'accusa che non corrisponde al vero, sebbene si proprio Bandera l'assassino.

Nella prima stagione, infatti, Nemo una volta scoperto che Buscemi, capo della sicurezza della sua azienda, la Deep Sea, sperperava il suo denaro al gioco d'azzardo, durante una lite lo uccide. Per questa ragione, quindi, Bandera pensa che l'unica soluzione possibile sia quella di allontanarsi, vivendo per qualche tempo da latitante, sebbene questo vorrebbe dire non avere il controllo di quello che succede a Levante. La città, infatti, è ormai da anni nelle sue mani e con l'arrivo di Morabito, suo acerrimo nemico, nonostante fossero legati in passato da una profonda amicizia, c'è il rischio che i suoi traffici ne risentano e quell'uomo, tornato improvvisamente, possa sottrargli il potere.