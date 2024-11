Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 4 all’8 novembre: Marcello si vendica di Umberto e Marta fa una scelta

video suggerito

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre. La fiction ha adottato la versione daily, senza mai perdere consensi ma, anzi, acquisendone di nuovi, con un pubblico sempre più vasto. La serie è ora ambientata nel 1964, lo sfondo di tutte le vicende è sempre il primo grande magazzino di Milano, che dà il nome allo show. L'appuntamento è alle ore 16:00. Nelle puntate di questa settimana, Marcello vuole vendicarsi di Umberto e non ha intenzione di fermarsi. Marta viene a conoscenza di tutto il piano ordito da suo padre e prende una decisione drastica.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata di lunedì 4 novembre

Marcello è intenzionato a distruggere la reputazione di Umberto Guarnieri dopo aver scoperto la verità sul caso Hofer, per cui scrive un compendio su di lui, deciso a pubblicarlo. Intanto, la portinaia continua a fare domande insistenti a Roberto, preoccupando non poco Mario. Adelaide scopre che Umberto ha detto riguardo il caso Hofer a Marta, rivelandogli anche dettagli su Matteo Portelli, inasprendo ancora di più il clima in famiglia, e sarà Odile a stemperarlo, annunciando la vittoria di un premio per la Galleria Moda Milano. Nel frattempo, Irene prova ad avvicinarsi nuovamente ad Alfredo.

Matteo pensa di aver perso la fiducia del fratello: la trama dell'episodio di martedì 5 novembre

Marta è furibonda per non aver saputo in tempo delle azioni di suo padre, perciò decide di incontrare la zia, Adelaide, per un confronto. Irene prepara una festa per il compleanno di Alfredo, a sorpresa, sperando di riconquistarlo. Intanto Marcello parla con Salvatore e Rosa rivelandogli del tradimento del suo fratellastro Matteo, quest'ultimo pensa di aver perso la fiducia di suo fratello e per non pensare, vola a Parigi da Maria, per raccontarle cosa è accaduto.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 6 novembre

Le domande sempre più impertinenti della portinaia rischiano di infastidire Roberto e Mario. Marta, intanto, non riesce a trovare pace, Enrico se ne accorge e prova ad aiutarla. Lei finirà col prendere una decisione importante che comunicherà ai suoi familiari. Alfredo, non sapendo della festa a sorpresa organizzata per lui da Irene, pensa a come trascorrere il suo compleanno. Odile vorrebbe aiutare Matteo, ma lui non ne vuole sapere.

Mario e Marcello litigano: la trama della puntata di giovedì 7 novembre

Enrico continua a sostenere Marta e tra i due si riaccende una certa complicità. Irene vorrebbe stupire Alfredo con un'altra sorpresa, mentre Elvira è convinta che Clara sia ancora innamorata di lui. Mario e Marcello si scontrano perché il memoriale su Umberto potrebbe portare non pochi guai al Paradiso, ma succederà qualcosa che sovvertirà tutti i piani.

La puntata di venerdì 8 novembre

Marcello ha deciso di pubblicare il memoriale contro Umberto, Adelaide si allontana da Guarnieri per sostenere il suo compagno, mentre Roberto teme che per Il Paradiso ci saranno delle conseguenze terribili. Irene fa un altro regalo di compleanno ad Alfredo, i due si abbandonano al passato. Mario, nel frattempo, rivela a Roberto di aver paura che la loro storia venga allo scoperto. A Milano sta per arrivare Jerome, per incontrare Clara. Marta, infine, ha preso la sua decisione e vuole abbandonare Villa Guarnieri, lasciandosi alle spalle i rapporti con la sua famiglia.