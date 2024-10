Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 28 al 31 ottobre: Marcello è deciso a voler denunciare Umberto

video suggerito

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. La trama degli episodi in onda da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre: Matteo confessa tutto quello che sa sull'affare Hofer a Marcello che, intanto, pensa di voler denunciare Umberto.

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 28 ottobre a giovedì 31 ottobre. La fiction ha adottato la versione daily, senza mai perdere consensi ma, anzi, acquisendone di nuovi, con un pubblico sempre più vasto. La serie è ora ambientata nel 1964, lo sfondo di tutte le vicende è sempre il primo grande magazzino di Milano, che dà il nome allo show. L'appuntamento è alle ore 16:00. Nelle puntate di questa settimana, Marcello sconvolto da quello che ha scoperto, dopo la confessione di Matteo, è intenzionato a vendicarsi di Umberto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata di lunedì 28 ottobre

Mimmo Burgio arriva a Milano e cerca di recuperare dopo aver creato dissapori nella famiglia Puglisi, per cui decide subito di compiere un gesto che farà piacere a Roberto. Dopo il discorso della Principessa Soraya sull'amore impossibile, al Paradiso non mancano iniziative ispirate alle sue parole: viene indetto, infatti, un concorso letterario che si abbina alla settimana persiana. Intanto Alfredo prova ad estorcere informazioni a Clara e Jerome, mentre Marta scopre Enrico intento a salire sull'auto dei Carabinieri. Marcello torna dalla Germania deluso, dopo aver scoperto che nell'affare Hofer era coinvolto anche il fratellastro Matteo.

Matteo dice la verità a Marcello: la trama dell'episodio di martedì 29 ottobre

Per Mimmo inizia una nuova fase del suo lavoro da carabiniere a Milano, nel frattempo Marta nutre dei dubbi su Enrico, quindi chiede informazioni sul suo conto. Intanto al Paradiso arrivano i racconti dei clienti imperniati sulle loro storie d'amore impossibile, rivolte tutte al racconto che è stato indetto. Mario e Roberto sono vicini a separarsi, mentre Matteo ha confessato tutto a Marcello e ha intenzione di denunciare il Commendatore, sebbene Silvana provi a dissuaderlo ricordandogli cosa può fare Umberto.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 30 ottobre

Marcello si apre con Armando, raccontandogli le tensioni che ci sono state con Umberto e lui lo invoglia a parlare con Adelaide. Mimmo prova ad adattarsi alla vita milanese, sebbene sia diversa dalle sue abitudini siciliane. Al Paradiso, intanto, viene estratta la selezione dei racconti più belli. Marta mette alle strette Enrico che gli confessa tutto sul suo passato, il Commendatore preoccupato chiede alla Contessa di convincere Marcello a non denunciarlo, ma lei non è poi così convinta di aiutarlo.

Marta ed Enrico si separano :la trama della puntata di giovedì 31 ottobre

Agata e Mimmo non riescono a trovare una sintonia. Enrico e Marta, dopo aver parlato chiaramente ed essersi rivelati aspetti importanti del loro passato, decidono di separarsi per un po' di tempo, per capire come si sta evolvendo il loro rapporto. Al Paradiso il concorso letterario continua. Marcello si confida con Roberto, perché spera in un suo appoggio nell'accusare Umberto pubblicamente, ma quest'ultimo cerca di farlo ragionare. Guarnieri, alle strette, si prepara a fare un’importante rivelazione a Marta.

La puntata di venerdì 1 novembre

Nella giornata di venerdì 1 novembre Il Paradiso delle Signore non andrà in onda.